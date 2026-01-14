За які зимові порушення водіїв карають великими штрафами

Рух транспорту під час снігопаду. Фото: carwow.co.uk

Зима створює додаткові виклики у Польщі через необхідність ретельного очищення кузова та скла автомобілів від опадів. Невиконання цих обов’язків може стати причиною суворих фінансових санкцій з боку правоохоронних органів, про що слід знати українським водіям, які їздять дорогами цієї країни.

Окремі зимові штрафи

Польське законодавство визначає чіткі категорії зимових штрафів, згідно з законом про дорожній рух. Транспортний засіб має бути у стані, що не загрожує безпеці інших учасників. Тому поліція має право накласти штраф до 3000 злотих (31 200 грн) за наявність снігової купи на даху або льоду на склі. Окрім фінансового стягнення, порушник може отримати до 15 штрафних балів.

Українське законодавство не містить окремої норми за наявність снігу на поверхні машини. Проте рух із неприбраними опадами правоохоронці кваліфікують за статтею 121 Кодексу про адміністративні правопорушення як керування технічно несправним засобом. Це актуально у випадках, коли сніг або лід обмежують огляд для водія. Додаткова відповідальність передбачена статтею 124. Вона стосується створення аварійної ситуації, якщо снігова маса під час руху впала з даху та спричинила пошкодження іншого майна чи призвела до дорожньо-транспортної пригоди.

Тривале прогрівання двигуна

Популярна звичка залишати авто з увімкненим двигуном для відтавання скла у Польщі вважається порушенням. Стоянка з мотором, що працює, у житловій зоні довше однієї хвилини тягне за собою штраф 100 злотих (1040 грн). Якщо водій залишає заведений транспортний засіб без нагляду, сума зростає ще на 50 злотих (+520 грн).

Зайвий шум або надмірні викиди вихлопних газів під вікнами будинків можуть стати підставою для додаткового стягнення у розмірі 300 злотих (3120 грн). Законним варіантом є повне очищення кузова при вимкненому двигуні. А для боротьби з обледенінням радять використовувати спеціальні спреї.

Стан номерів та фар

Особлива увага приділяється деталям, які часто залишаються поза увагою під час поспіху. Засніжені або брудні номерні знаки вважаються нечитабельними, що прирівнюється до їхньої відсутності. За таке порушення передбачено штраф 500 злотих (5200 грн) та нарахування 8 балів.

Неочищені від снігу фари також є підставою для покарання. За ігнорування стану освітлювальних приладів водію доведеться сплатити до 300 злотих (3120 грн) та отримати 8 балів.

Практика свідчить про реальність таких санкцій. Зокрема, було зафіксовано випадок під Вроцлавом, де за суцільний шар снігу на лобовому склі поліцейські виписали максимальний штраф 3000 злотих (31 200 грн).