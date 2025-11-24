Видео
Видео

Японский гибридный кроссовер, который стоит каждой копейки

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 17:30
обновлено: 17:54
Японский гибридный кроссовер, который оправдывает свою стоимость
2025 Toyota Crown Signia Фото: Toyota

Новый Toyota Crown Signia 2025 года позиционируется как идеальный японский гибридный кроссовер для семейного использования, предлагающий баланс роскоши и практичности. Благодаря высокой мощности и исключительной топливной эффективности, эта модель полностью оправдывает свою премиальную стоимость, которая все равно ниже, чем у прямых европейских конкурентов.

Об этом написал Top Speed.

Дизайн и практичность

Crown Signia оснащен гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового двигателя, генерирующего 245 л.с. Эта мощность сочетается с фирменной надежностью Toyota и экономичностью: комбинированный расход топлива составляет всего около 6,5 литра на 100 км. Полный привод (AWD) доступен уже в базовой комплектации, что обеспечивает уверенное управление в любых погодных условиях.

Автомобиль, длина которого составляет примерно 4,93 метра, отличается изысканным и современным дизайном, что приближает его к классу "универсал повышенной проходимости". Интерьер предлагает высокий уровень комфорта: в стандартной версии XLE доступны подогрев и вентиляция сидений и другое качественное оснащение.

Інтерʼєр Toyota Crown Signia 2025 року
Салон Toyota Crown Signia. Фото: Toyota

Одним из главных преимуществ модели является ее практичность: объем багажного отделения позволяет перевозить до 1096 литров груза при сложенных сиденьях второго ряда, что делает его идеальным для дальних путешествий или семейных нужд. Общая снаряженная масса кроссовера составляет около 1910 кг.

Цены и наличие в Украине

Официальная стартовая цена Toyota Crown Signia на американском рынке начинается от 44 895 долларов за базовую версию XLE. Топовая комплектация Limited стоит от 47 990 долларов.

В Украине Crown Signia пока не представлен официально, но его стоимость при импорте под заказ может составлять от 1 700 000 до 1 950 000 грн в зависимости от комплектации и курса валют на момент оформления.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
