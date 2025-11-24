Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Японський гібридний кросовер, який вартий кожної копійки

Японський гібридний кросовер, який вартий кожної копійки

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 17:30
Оновлено: 15:15
Японський гібридний кросовер, який виправдовує свою вартість
2025 Toyota Crown Signia Фото: Toyota

Новий Toyota Crown Signia 2025 року позиціонується як ідеальний японський гібридний кросовер для сімейного використання, що пропонує баланс розкоші та практичності. Завдяки високій потужності та винятковій паливній ефективності, ця модель повністю виправдовує свою преміальну вартість, яка все одно нижче, ніж у прямих європейських конкурентів.

Про це написав Top Speed.

Реклама
Читайте також:

Дизайн та практичність

Crown Signia оснащений гібридною силовою установкою на базі 2,5-літрового бензинового двигуна, що генерує 245 к.с. Ця потужність поєднується з фірмовою надійністю Toyota та економічністю: комбінована витрата палива становить лише близько 6,5 літра на 100 км. Повний привід (AWD) доступний вже у базовій комплектації, що забезпечує впевнене керування в будь-яких погодних умовах.

Автомобіль, довжина якого становить приблизно 4,93 метра, вирізняється вишуканим та сучасним дизайном, що наближає його до класу "універсал підвищеної прохідності". Інтер’єр пропонує високий рівень комфорту: у стандартній версії XLE доступні підігрів і вентиляція сидінь та інше якісне оснащення.

Інтерʼєр Toyota Crown Signia 2025 року
Салон Toyota Crown Signia. Фото: Toyota

Однією з головних переваг моделі є її практичність: об’єм багажного відділення дозволяє перевозити до 1096 літрів вантажу при складених сидіннях другого ряду, що робить його ідеальним для далеких подорожей чи сімейних потреб. Загальна споряджена маса кросовера складає близько 1910 кг.

Також читайте:

Кращі вживані позашляховики та кросовери для купівлі у 2025 році

Цей автомобіль скине з трону Tesla та BYD до кінця 2025 року

Водії назвали найнеприємніші функції Toyota

Ціни та наявність в Україні

Офіційна стартова ціна Toyota Crown Signia на американському ринку починається від 44 895 доларів за базову версію XLE. Топова комплектація Limited коштує від 47 990 доларів.

В Україні Crown Signia поки що не представлений офіційно, але його вартість при імпорті на замовлення може становити від 1 700 000 до 1 950 000 грн залежно від комплектації та курсу валют на момент оформлення.

авто ціни автомобіль характеристики Toyota преміум
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації