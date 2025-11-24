Японський гібридний кросовер, який виправдовує свою вартість

2025 Toyota Crown Signia Фото: Toyota

Новий Toyota Crown Signia 2025 року позиціонується як ідеальний японський гібридний кросовер для сімейного використання, що пропонує баланс розкоші та практичності. Завдяки високій потужності та винятковій паливній ефективності, ця модель повністю виправдовує свою преміальну вартість, яка все одно нижче, ніж у прямих європейських конкурентів.

Дизайн та практичність

Crown Signia оснащений гібридною силовою установкою на базі 2,5-літрового бензинового двигуна, що генерує 245 к.с. Ця потужність поєднується з фірмовою надійністю Toyota та економічністю: комбінована витрата палива становить лише близько 6,5 літра на 100 км. Повний привід (AWD) доступний вже у базовій комплектації, що забезпечує впевнене керування в будь-яких погодних умовах.

Автомобіль, довжина якого становить приблизно 4,93 метра, вирізняється вишуканим та сучасним дизайном, що наближає його до класу "універсал підвищеної прохідності". Інтер’єр пропонує високий рівень комфорту: у стандартній версії XLE доступні підігрів і вентиляція сидінь та інше якісне оснащення.

Салон Toyota Crown Signia. Фото: Toyota

Однією з головних переваг моделі є її практичність: об’єм багажного відділення дозволяє перевозити до 1096 літрів вантажу при складених сидіннях другого ряду, що робить його ідеальним для далеких подорожей чи сімейних потреб. Загальна споряджена маса кросовера складає близько 1910 кг.

Ціни та наявність в Україні

Офіційна стартова ціна Toyota Crown Signia на американському ринку починається від 44 895 доларів за базову версію XLE. Топова комплектація Limited коштує від 47 990 доларів.

В Україні Crown Signia поки що не представлений офіційно, але його вартість при імпорті на замовлення може становити від 1 700 000 до 1 950 000 грн залежно від комплектації та курсу валют на момент оформлення.