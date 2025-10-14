Каких японских подержанных автомобилей стоит избегать

2012 Scion IQ Фото: autoweb.com

Когда речь идет о надежных подержанных автомобилях, японские машины кажутся лучшим вариантом. Но не каждое транспортное средство из этой страны соответствует репутации Toyota Camry или Honda Accord.

Об этом рассказал GOBankingRates автомобильный эксперт из компании JustAnswer Крис Пайл.

Scion IQ

"Езда на нем ужасно неудобна, — отметил Пайл, — К тому же у машины практически отсутствует звукоизоляция, поэтому сильный шум дороги в кабине будет сопровождать всю поездку".

Вишенки на торте — крошечное заднее сиденье и большое количество слепых зон для водителя.

Honda CR-Z EX

Фото: caranddriver.com

Honda пыталась создать спортивный гибрид, но получилось плохо. "Двухместный автомобиль, который совсем не похож на спортивный автомобиль, — пояснил Пайл, — он не быстрый, не тихий и плохо управляется".

Еще один неприятный сюрприз: авто запрограммировано на автоматическое выключение кондиционера, если остановка слишком длинная. Идеально подходит для летних пробок.

Mitsubishi Mirage

Фото: Mitsubishi

Авто имеет рейтинг 2,5 из 10 на Car and Driver. "Они пытались захватить рынок дешевых автомобилей, — сказал Пайл, — Но сделали это уже слишком экономно".

Если поездка длится более 30 минут надо приготовиться к страданиям. "Это похоже на езду в автомобиле без подвески, она очень жесткая", — отметил эксперт.

Mazda RX-8

Фото: wikimedia.org

"Двигатель часто выходит из строя уже на 96 000 км, — сказал Пайл, — Плюс он любит быстро пить бензин. В любом случае, ваш кошелек проигрывает".

Toyota FJ Cruiser

Фото: caranddriver.co

"Люди думают, что он похож на другие Toyota, но это не так, — предостерег Пайл, — Вашим пассажирам придется стать цирковыми акробатами, так как доступ к задним сиденьям слишком узкий. Нужно перестроиться на другую полосу? Удачи. Из-за дизайна дверей трудно видеть, что происходит рядом".