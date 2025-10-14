Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Японские подержанные авто, которых стоит избегать

Японские подержанные авто, которых стоит избегать

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 17:30
Каких японских подержанных автомобилей стоит избегать
2012 Scion IQ Фото: autoweb.com

Когда речь идет о надежных подержанных автомобилях, японские машины кажутся лучшим вариантом. Но не каждое транспортное средство из этой страны соответствует репутации Toyota Camry или Honda Accord.

Об этом рассказал GOBankingRates автомобильный эксперт из компании JustAnswer Крис Пайл.

Реклама
Читайте также:

Scion IQ

"Езда на нем ужасно неудобна, — отметил Пайл, — К тому же у машины практически отсутствует звукоизоляция, поэтому сильный шум дороги в кабине будет сопровождать всю поездку".

Вишенки на торте — крошечное заднее сиденье и большое количество слепых зон для водителя.

Honda CR-Z EX

2011 Honda CR-Z EX
Фото: caranddriver.com

Honda пыталась создать спортивный гибрид, но получилось плохо. "Двухместный автомобиль, который совсем не похож на спортивный автомобиль, — пояснил Пайл, — он не быстрый, не тихий и плохо управляется".

Еще один неприятный сюрприз: авто запрограммировано на автоматическое выключение кондиционера, если остановка слишком длинная. Идеально подходит для летних пробок.

Также читайте:

Автомобили, которые не выдерживают пробег 100 000 км

Как не купить подержанное авто, которое работало такси

Этот двигатель уже не принимают даже автомастерские

Mitsubishi Mirage

2023 Mitsubishi Mirage
Фото: Mitsubishi

Авто имеет рейтинг 2,5 из 10 на Car and Driver. "Они пытались захватить рынок дешевых автомобилей, — сказал Пайл, — Но сделали это уже слишком экономно".

Если поездка длится более 30 минут надо приготовиться к страданиям. "Это похоже на езду в автомобиле без подвески, она очень жесткая", — отметил эксперт.

Mazda RX-8

2003-2012 Mazda RX-8
Фото: wikimedia.org

"Двигатель часто выходит из строя уже на 96 000 км, — сказал Пайл, — Плюс он любит быстро пить бензин. В любом случае, ваш кошелек проигрывает".

Toyota FJ Cruiser

2009 Toyota FJ Cruiser
Фото: caranddriver.co

"Люди думают, что он похож на другие Toyota, но это не так, — предостерег Пайл, — Вашим пассажирам придется стать цирковыми акробатами, так как доступ к задним сиденьям слишком узкий. Нужно перестроиться на другую полосу? Удачи. Из-за дизайна дверей трудно видеть, что происходит рядом".

Япония авто Mitsubishi советы автомобиль Honda Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации