Подержанный Honda Accord: стоит ли купить

Стоит ли купить подержанный Honda Accord
Дата публикации 10 октября 2025 17:30
2021 Honda Accord Фото: caranddriver.com
Honda Accord традиционно считается эталоном надежности и прочности. Но эти семь модельных лет особенно выделяются благодаря сочетанию производительности, долговечности и высокой удовлетворенности владельцев. От классической простоты до современных технологий — каждый из этих автомобилей является отличным вариантом на вторичном рынке.
Об этом написал Motor Biscuit.
Надежная классика
- Honda Accord 2007 года. Идеальное сочетание мощности и простоты. Доступный двигатель V6 обеспечивает отзывчивое управление, а сама модель известна минимальными механическими проблемами и легкостью обслуживания. Владельцы высоко ценят авто за комфорт в салоне.
- Honda Accord 2011 года выпуска. Основное внимание здесь уделено безопасности и пространству. Автомобиль получил улучшенную топливную эффективность и важные функции безопасности, включая электронный контроль стабильности и боковые шторки безопасности. Главное преимущество — просторный салон с достаточным местом для ног пассажиров спереди и сзади.
- Honda Accord 2012 года. Модель предлагает изысканность в деталях. По сравнению с предшественником, она имеет немного больше комфорта и улучшенную топливную эффективность. Водители отмечают ее долговечность и очень низкие потребности в обслуживании.
Технологический прорыв
- Honda Accord 2016 года. Это год большого технологического обновления. Автомобиль получил свежий внешний стиль и современные функции, в частности интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto. Безопасность значительно возросла благодаря пакету технологий Honda Sensing, который стал стандартным для высших комплектаций.
- Honda Accord 2017 года. Безопасность становится стандартом. Этот модельный год впервые включает полный набор функций Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, система поддержания полосы движения и предупреждения о лобовом столкновении) в стандартной комплектации. Владельцы хвалят удобную систему управления и повышенный комфорт в салоне.
Современная производительность
- Honda Accord 2019 года. Эта модель обеспечивает мощную езду благодаря 4-цилиндровым турбодвигателям в стандартной комплектации, сохраняя при этом отличную топливную экономию. Honda Sensing также является стандартным пакетом. Кроме того, автомобиль хорошо сохраняет свою стоимость, что делает его разумной инвестицией.
- Honda Accord 2021 года. Пример новейших технологий и утонченного стиля. Это одна из самых привлекательных моделей, которая сочетает высокую производительность с традиционной надежностью Honda. Для тех, кто ищет максимальную экономию, доступна гибридная версия.
