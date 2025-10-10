Подержанный Honda Accord: стоит ли купить

2021 Honda Accord Фото: caranddriver.com

Honda Accord традиционно считается эталоном надежности и прочности. Но эти семь модельных лет особенно выделяются благодаря сочетанию производительности, долговечности и высокой удовлетворенности владельцев. От классической простоты до современных технологий — каждый из этих автомобилей является отличным вариантом на вторичном рынке.

Об этом написал Motor Biscuit.

Надежная классика

Honda Accord 2007 года. Идеальное сочетание мощности и простоты. Доступный двигатель V6 обеспечивает отзывчивое управление, а сама модель известна минимальными механическими проблемами и легкостью обслуживания. Владельцы высоко ценят авто за комфорт в салоне.

Основное внимание здесь уделено безопасности и пространству. Автомобиль получил улучшенную топливную эффективность и важные функции безопасности, включая электронный контроль стабильности и боковые шторки безопасности. Главное преимущество — просторный салон с достаточным местом для ног пассажиров спереди и сзади. Honda Accord 2012 года. Модель предлагает изысканность в деталях. По сравнению с предшественником, она имеет немного больше комфорта и улучшенную топливную эффективность. Водители отмечают ее долговечность и очень низкие потребности в обслуживании.

Технологический прорыв

Honda Accord 2016 года. Это год большого технологического обновления. Автомобиль получил свежий внешний стиль и современные функции, в частности интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto. Безопасность значительно возросла благодаря пакету технологий Honda Sensing, который стал стандартным для высших комплектаций.

Современная производительность