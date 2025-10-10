Відео
Чи варто купити вживаний Honda Accord

Дата публікації: 10 жовтня 2025 17:30
Вживаний Honda Accord: чи варто купити
2021 Honda Accord Фото: caranddriver.com

Honda Accord традиційно вважається еталоном надійності та міцності. Але ці сім модельних років особливо виділяються завдяки поєднанню продуктивності, довговічності та високої задоволеності власників. Від класичної простоти до сучасних технологій — кожен із цих автомобілів є чудовим варіантом на вторинному ринку.

Про це написав Motor Biscuit.

Технологічний прорив

  • Honda Accord 2016 року. Це рік великого технологічного оновлення. Автомобіль отримав свіжий зовнішній стиль та сучасні функції, зокрема інтеграцію зі смартфонами через Apple CarPlay та Android Auto. Безпека значно зросла завдяки пакету технологій Honda Sensing, що став стандартним для вищих комплектацій.
  • Honda Accord 2017 року. Безпека стає стандартом. Цей модельний рік вперше включає повний набір функцій Honda Sensing (адаптивний круїз-контроль, система підтримки смуги руху та попередження про лобове зіткнення) у стандартній комплектації. Власники хвалять зручну систему керування та підвищений комфорт у салоні.

Сучасна продуктивність

  • Honda Accord 2019 року. Ця модель забезпечує потужну їзду завдяки 4-циліндровим турбодвигунам у стандартній комплектації, зберігаючи при цьому відмінну паливну економію. Honda Sensing також є стандартним пакетом. Крім того, автомобіль добре зберігає свою вартість, що робить його розумною інвестицією.
  • Honda Accord 2021 року. Приклад найновіших технологій та витонченого стилю. Це одна з найбільш привабливих моделей, яка поєднує високу продуктивність з традиційною надійністю Honda. Для тих, хто шукає максимальну економію, доступна гібридна версія.

авто поради автомобіль Honda вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
