Вживаний Honda Accord: чи варто купити

2021 Honda Accord Фото: caranddriver.com

Honda Accord традиційно вважається еталоном надійності та міцності. Але ці сім модельних років особливо виділяються завдяки поєднанню продуктивності, довговічності та високої задоволеності власників. Від класичної простоти до сучасних технологій — кожен із цих автомобілів є чудовим варіантом на вторинному ринку.

Про це написав Motor Biscuit.

Надійна класика

Honda Accord 2007 року. Ідеальне поєднання потужності та простоти. Доступний двигун V6 забезпечує чуйне керування, а сама модель відома мінімальними механічними проблемами та легкістю обслуговування. Власники високо цінують авто за комфорт у салоні.

Honda Accord 2011 року. Основна увага тут приділена безпеці та простору. Автомобіль отримав покращену паливну ефективність та важливі функції безпеки, включаючи електронний контроль стабільності та бічні шторки безпеки. Головна перевага — просторий салон із достатнім місцем для ніг пасажирів спереду та ззаду.

Honda Accord 2012 року. Модель пропонує вишуканість у деталях. Порівняно з попередником, вона має трохи більше комфорту та поліпшену паливну ефективність. Водії відзначають її довговічність та дуже низькі потреби в обслуговуванні.

Технологічний прорив

Honda Accord 2016 року. Це рік великого технологічного оновлення. Автомобіль отримав свіжий зовнішній стиль та сучасні функції, зокрема інтеграцію зі смартфонами через Apple CarPlay та Android Auto. Безпека значно зросла завдяки пакету технологій Honda Sensing, що став стандартним для вищих комплектацій.

Honda Accord 2017 року. Безпека стає стандартом. Цей модельний рік вперше включає повний набір функцій Honda Sensing (адаптивний круїз-контроль, система підтримки смуги руху та попередження про лобове зіткнення) у стандартній комплектації. Власники хвалять зручну систему керування та підвищений комфорт у салоні.

Сучасна продуктивність