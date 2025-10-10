Вживаний Honda Accord: чи варто купити

Чи варто купити вживаний Honda Accord
Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 17:30
2021 Honda Accord Фото: caranddriver.com
Honda Accord традиційно вважається еталоном надійності та міцності. Але ці сім модельних років особливо виділяються завдяки поєднанню продуктивності, довговічності та високої задоволеності власників. Від класичної простоти до сучасних технологій — кожен із цих автомобілів є чудовим варіантом на вторинному ринку.
Про це написав Motor Biscuit.
Реклама
Читайте також:
Надійна класика
- Honda Accord 2007 року. Ідеальне поєднання потужності та простоти. Доступний двигун V6 забезпечує чуйне керування, а сама модель відома мінімальними механічними проблемами та легкістю обслуговування. Власники високо цінують авто за комфорт у салоні.
- Honda Accord 2011 року. Основна увага тут приділена безпеці та простору. Автомобіль отримав покращену паливну ефективність та важливі функції безпеки, включаючи електронний контроль стабільності та бічні шторки безпеки. Головна перевага — просторий салон із достатнім місцем для ніг пасажирів спереду та ззаду.
- Honda Accord 2012 року. Модель пропонує вишуканість у деталях. Порівняно з попередником, вона має трохи більше комфорту та поліпшену паливну ефективність. Водії відзначають її довговічність та дуже низькі потреби в обслуговуванні.
Також читайте:
Рейтинг найкращих автомобільних двигунів 2025 року
Водійка протестувала сотні авто та назвала три найкращі
Ці двигуни Honda ламаються швидше, ніж очікувалось
Технологічний прорив
- Honda Accord 2016 року. Це рік великого технологічного оновлення. Автомобіль отримав свіжий зовнішній стиль та сучасні функції, зокрема інтеграцію зі смартфонами через Apple CarPlay та Android Auto. Безпека значно зросла завдяки пакету технологій Honda Sensing, що став стандартним для вищих комплектацій.
- Honda Accord 2017 року. Безпека стає стандартом. Цей модельний рік вперше включає повний набір функцій Honda Sensing (адаптивний круїз-контроль, система підтримки смуги руху та попередження про лобове зіткнення) у стандартній комплектації. Власники хвалять зручну систему керування та підвищений комфорт у салоні.
Сучасна продуктивність
- Honda Accord 2019 року. Ця модель забезпечує потужну їзду завдяки 4-циліндровим турбодвигунам у стандартній комплектації, зберігаючи при цьому відмінну паливну економію. Honda Sensing також є стандартним пакетом. Крім того, автомобіль добре зберігає свою вартість, що робить його розумною інвестицією.
- Honda Accord 2021 року. Приклад найновіших технологій та витонченого стилю. Це одна з найбільш привабливих моделей, яка поєднує високу продуктивність з традиційною надійністю Honda. Для тих, хто шукає максимальну економію, доступна гібридна версія.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама