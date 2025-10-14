Яких японських вживаних автомобілів варто уникати

2012 Scion IQ Фото: autoweb.com

Коли йдеться про надійні вживані автомобілі, японські машини здаються найкращим варіантом. Але не кожний транспортний засіб з цієї країни відповідає репутації Toyota Camry чи Honda Accord.

Про це розповів GOBankingRates автомобільний експерт з компанії JustAnswer Кріс Пайл.

Scion IQ

"Їзда на ньому жахливо незручна, — зазначив Пайл. — До того ж у машини практично відсутня звукоізоляція, тому сильний шум дороги в кабіні буде супроводжувати усю поїздку".

Вишеньки на торті — крихітне заднє сидіння та велика кількість сліпих зон для водія.

Honda CR-Z EX

Фото: caranddriver.com

Honda намагалася створити спортивний гібрид, але вийшло погано. "Двомісний автомобіль, який зовсім не схожий на спортивний автомобіль, — пояснив Пайл. — Він не швидкий, не тихий та погано керується".

Ще один неприємний сюрприз: авто запрограмоване на автоматичне вимикання кондиціонера, якщо зупинка занадто довга. Ідеально підходить для літніх заторів.

Mitsubishi Mirage

Фото: Mitsubishi

Авто має рейтинг 2,5 з 10 на Car and Driver. "Вони намагалися захопити ринок дешевих автомобілів, — сказав Пайл. — Але зробили це вже занадто ощадливо".

Якщо поїздка триває понад 30 хвилин, треба приготуватися до страждань. Чому? "Це схоже на їзду в автомобілі без підвіски, вона дуже жорстка", — зазначив експерт.

Mazda RX-8

Фото: wikimedia.org

"Двигун часто виходить з ладу вже на 96 000 км, — сказав Пайл. — Плюс він любить швидко пити бензин. У будь-якому разі ваш гаманець програє".

Toyota FJ Cruiser

Фото: caranddriver.co

"Люди думають, що він схожий на інші Toyota, але це не так, — застеріг Пайл. — Вашим пасажирам доведеться стати цирковими акробатами, позаяк доступ до задніх сидінь занадто вузький. Потрібно перестроїтися на іншу смугу? Удачі. Через дизайн дверей важко бачити, що відбувається поруч".