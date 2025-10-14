Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Японські вживані авто, яких варто уникати

Японські вживані авто, яких варто уникати

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 17:30
Яких японських вживаних автомобілів варто уникати
2012 Scion IQ Фото: autoweb.com

Коли йдеться про надійні вживані автомобілі, японські машини здаються найкращим варіантом. Але не кожний транспортний засіб з цієї країни відповідає репутації Toyota Camry чи Honda Accord.

Про це розповів GOBankingRates автомобільний експерт з компанії JustAnswer Кріс Пайл.

Реклама
Читайте також:

Scion IQ

"Їзда на ньому жахливо незручна, — зазначив Пайл. — До того ж у машини практично відсутня звукоізоляція, тому сильний шум дороги в кабіні буде супроводжувати усю поїздку".

Вишеньки на торті — крихітне заднє сидіння та велика кількість сліпих зон для водія.

Honda CR-Z EX

2011 Honda CR-Z EX
Фото: caranddriver.com

Honda намагалася створити спортивний гібрид, але вийшло погано. "Двомісний автомобіль, який зовсім не схожий на спортивний автомобіль, — пояснив Пайл. — Він не швидкий, не тихий та погано керується".

Ще один неприємний сюрприз: авто запрограмоване на автоматичне вимикання кондиціонера, якщо зупинка занадто довга. Ідеально підходить для літніх заторів.

Також читайте:

Автомобілі, які не витримують пробіг 100 000 км

Як не купити вживане авто, яке працювало таксі

Цей двигун вже не приймають навіть автомайстерні

Mitsubishi Mirage

2023 Mitsubishi Mirage
Фото: Mitsubishi

Авто має рейтинг 2,5 з 10 на Car and Driver. "Вони намагалися захопити ринок дешевих автомобілів, — сказав Пайл. — Але зробили це вже занадто ощадливо".

Якщо поїздка триває понад 30 хвилин, треба приготуватися до страждань. Чому? "Це схоже на їзду в автомобілі без підвіски, вона дуже жорстка", — зазначив експерт.

Mazda RX-8

2003-2012 Mazda RX-8
Фото: wikimedia.org

"Двигун часто виходить з ладу вже на 96 000 км, — сказав Пайл. — Плюс він любить швидко пити бензин. У будь-якому разі ваш гаманець програє".

Toyota FJ Cruiser

2009 Toyota FJ Cruiser
Фото: caranddriver.co

"Люди думають, що він схожий на інші Toyota, але це не так, — застеріг Пайл. — Вашим пасажирам доведеться стати цирковими акробатами, позаяк доступ до задніх сидінь занадто вузький. Потрібно перестроїтися на іншу смугу? Удачі. Через дизайн дверей важко бачити, що відбувається поруч".

Японія авто Mitsubishi поради автомобіль Honda Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації