Почему японцы останавливают производство популярного кроссовера

Завод Nissan. Фото: nissan-global.com

Глобальный кризис поставок электронных компонентов от Nexperia, которые используются во многих системах автомобилей, продолжает влиять на мировую автоиндустрию. В частности, компания Nissan была вынуждена сократить производство своей популярной модели X-Trail.

Об этом сообщил Moto.

Реклама

Читайте также:

Нехватка компонентов

Автомобильные компании столкнулись со значительным сокращением поставок электронных компонентов от Nexperia. Эта проблема, вызванная глобальным кризисом, влияет на все больше производителей, поскольку эти компоненты критически важны для многих систем автомобилей — от контроллеров двигателя и аккумулятора до систем помощи водителю и мультимедиа.

Японский производитель Nissan был вынужден сократить производство модели X-Trail. В Украину этот кроссовер также может попадать из США под названием Rogue. В Америке он является самым популярным автомобилем Nissan. В 2024 году на североамериканский рынок было поставлено около 246 000 этих авто.

Также читайте:

Стоит ли покупать Nissan после 160 000 км пробега

Почему новый Nissan Leaf является идеальным электрокаром для начинающих водителей

В десятке лучших авто 2025 года семь японцев и два американца

Цепная реакция

Nissan X-Trail 2025 года. Фото: topgear.com

Производство временно остановится на следующей неделе на двух заводах Nissan в Японии. По данным Reuters, это приведет к тому, что с конвейеров не сойдет примерно 900 единиц. Компания также не исключает дальнейших перерывов в работе, если проблемы с поставками ключевых компонентов не будут решены в ближайшее время.

Другие крупные производители также испытывают на себе дефицит компонентов Nexperia. Например, Honda была вынуждена приостановить производство автомобилей на своем заводе в Мексике (где выпускают популярный кроссовер HR-V), а также сократила объемы работ на предприятиях в США и Канаде. О возможных производственных сокращениях также заявляют автомобильные компании в Южной Америке, Европе и США.