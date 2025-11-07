Чому японці зупиняють виробництво популярного кросовера

Завод Nissan. Фото: nissan-global.com

Глобальна криза поставок електронних компонентів від Nexperia, які використовуються в багатьох системах автомобілів, продовжує впливати на світову автоіндустрію. Зокрема, компанія Nissan була змушена скоротити виробництво своєї популярної моделі X-Trail.

Брак компонентів

Автомобільні компанії зіткнулися зі значним скороченням поставок електронних компонентів від Nexperia. Ця проблема, спричинена глобальною кризою, впливає на дедалі більше виробників, позаяк ці компоненти критично важливі для багатьох систем автомобілів — від контролерів двигуна та акумулятора до систем допомоги водієві та мультимедіа.

Японський виробник Nissan був змушений скоротити виробництво моделі X-Trail. В Україну цей кросовер також може потрапляти з США під назвою Rogue. В Америці він є найпопулярнішим автомобілем Nissan. У 2024 році на північноамериканський ринок було поставлено близько 246 000 цих авто.

Ланцюгова реакція

Виробництво тимчасово зупиниться на наступному тижні на двох заводах Nissan у Японії. За даними Reuters, це призведе до того, що з конвеєрів не зійде приблизно 900 одиниць. Компанія також не виключає подальших перерв у роботі, якщо проблеми з постачанням ключових компонентів не будуть розвʼязані найближчим часом.

Інші великі виробники також відчувають на собі дефіцит компонентів Nexperia. Наприклад, Honda була змушена призупинити виробництво автомобілів на своєму заводі в Мексиці (де випускають популярний кросовер HR-V), а також скоротила обсяги робіт на підприємствах у США та Канаді. Про можливі виробничі скорочення також заявляють автомобільні компанії в Південній Америці, Європі та США.