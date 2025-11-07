Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Японська компанія зупиняє виробництво популярного кросовера

Японська компанія зупиняє виробництво популярного кросовера

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 15:20
Оновлено: 15:53
Чому японці зупиняють виробництво популярного кросовера
Завод Nissan. Фото: nissan-global.com

Глобальна криза поставок електронних компонентів від Nexperia, які використовуються в багатьох системах автомобілів, продовжує впливати на світову автоіндустрію. Зокрема, компанія Nissan була змушена скоротити виробництво своєї популярної моделі X-Trail.

Про це повідомив Moto.

Реклама
Читайте також:

Брак компонентів

Автомобільні компанії зіткнулися зі значним скороченням поставок електронних компонентів від Nexperia. Ця проблема, спричинена глобальною кризою, впливає на дедалі більше виробників, позаяк ці компоненти критично важливі для багатьох систем автомобілів — від контролерів двигуна та акумулятора до систем допомоги водієві та мультимедіа.

Японський виробник Nissan був змушений скоротити виробництво моделі X-Trail. В Україну цей кросовер також може потрапляти з США під назвою Rogue. В Америці він є найпопулярнішим автомобілем Nissan. У 2024 році на північноамериканський ринок було поставлено близько 246 000 цих авто.

Також читайте:

Чи варто купувати Nissan після 160 000 км пробігу

Чому новий Nissan Leaf є ідеальним електрокаром для початківців

В десятці найкращих авто 2025 року сім японців та два американці

Ланцюгова реакція

2025 Nissan X-Trail
Nissan X-Trail 2025 року. Фото: topgear.com

Виробництво тимчасово зупиниться на наступному тижні на двох заводах Nissan у Японії. За даними Reuters, це призведе до того, що з конвеєрів не зійде приблизно 900 одиниць. Компанія також не виключає подальших перерв у роботі, якщо проблеми з постачанням ключових компонентів не будуть розвʼязані найближчим часом.

Інші великі виробники також відчувають на собі дефіцит компонентів Nexperia. Наприклад, Honda була змушена призупинити виробництво автомобілів на своєму заводі в Мексиці (де випускають популярний кросовер HR-V), а також скоротила обсяги робіт на підприємствах у США та Канаді. Про можливі виробничі скорочення також заявляють автомобільні компанії в Південній Америці, Європі та США.

авто проблеми автомобіль виробництво Nissan
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації