Подержанная Honda Civic: какие годы выпуска стоит обходить стороной

На протяжении последних 50 лет Honda Civic является бестселлером японского бренда и одной из самых популярных моделей в мире. Хотя он зарекомендовала себя как надежный и экономичный автомобиль, не все его поколения были одинаково успешными.

Худшие модельные годы

7 поколение (2001-2005)

8 поколение (2006-2011)

Седьмое поколение Honda Civic считается одним из самых проблемных. Сайт Car Complaints назвал 2001 модельный год худшим, зафиксировав 1228 жалоб владельцев. Этот год также отметился 27 отзывами, а следующие 2002 и 2003 годы имели по 24 отзыва каждый. Количество жалоб за 2002 год также было высоким — 555.

Основные технические недостатки этого поколения включали слабую 4-ступенчатую автоматическую коробку передач, которая часто выходила из строя на пробеге около 160 000 км. Также были распространены проблемы с дефектными подушками безопасности Takata, постоянные проблемы с электричеством и освещением, а также неисправные топливные помпы. Кроме того, внешний вид и интерьер этой модели часто критиковали за недостаток привлекательности и дешевые материалы.

Восьмое поколение Civic также не избежало значительной критики. В частности, 2006 год выпуска собрал 818 жалоб, 2007 год — 763, а 2009 год — 650. Одной из самых серьезных и дорогих проблем этого периода была потребность в замене 1,8-литрового 4-цилиндрового двигателя R18A1, стоимость которой могла достигать 3000 долларов.

Лучшие модельные годы

5-е поколение (1992-1995)

6-е поколение (1996-2000)

10-е поколение (2016-2021)

11-е поколение (2022 — наше время)

В течение 1990-х годов пятое и шестое поколения Civic получили репутацию чрезвычайно надежных автомобилей, что подтверждается очень низким количеством жалоб, зарегистрированных для каждого модельного года. Это стало золотым стандартом надежности для бренда.

Более поздние модели также демонстрировали высокое качество: девятое, десятое и одиннадцатое поколения Honda Civic получили сравнительно небольшое количество жалоб, согласно данным Car Complaints. Исключением стал 2016 модельный год, который собрал 447 жалоб, большинство из которых касались проблем с системой кондиционирования, обогревателя и другими аксессуарами салона.

Надежность старых моделей может подтверждаться их ценностью: например, в начале 2023 года купе Civic Si 2000 года выпуска было продано почти за 40 000 долларов.

Хотя девятое поколение входит в число лучших по показателям надежности, его часто критикуют за неинтересный внешний вид и использование серых, не слишком привлекательных материалов в интерьере.