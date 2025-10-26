Вживана Honda Civic: які роки випуску варто оминати

Honda Civic Фото: exchangeandmart.co.uk

Протягом останніх 50 років Honda Civic є бестселером японського бренду та однією з найпопулярніших моделей у світі. Хоча він зарекомендував себе як надійний і економічний автомобіль, не всі його покоління були однаково успішними.

Найгірші модельні роки

7 покоління (2001-2005)

8 покоління (2006-2011)

Сьоме покоління Honda Civic вважається одним із найпроблемніших. Сайт Car Complaints назвав 2001 модельний рік найгіршим, зафіксувавши 1228 скарг власників. Цей рік також відзначився 27 відкликаннями, а наступні 2002 та 2003 роки мали по 24 відкликання кожен. Кількість скарг за 2002 рік також була високою — 555.

Основні технічні недоліки цього покоління включали слабку 4-ступінчасту автоматичну коробку передач, яка часто виходила з ладу на пробігу близько 160 000 км. Також були поширені проблеми з дефектними подушками безпеки Takata, постійні негаразди з електрикою та освітленням, а також несправні паливні помпи. Крім того, зовнішній вигляд та інтер'єр цієї моделі часто критикували за брак привабливості та дешеві матеріали.

Восьме покоління Civic також не уникнуло значної критики. Зокрема, 2006 рік випуску зібрав 818 скарг, 2007 рік — 763, а 2009 рік — 650. Однією з найсерйозніших і найдорожчих проблем цього періоду була потреба в заміні 1,8-літрового 4-циліндрового двигуна R18A1, вартість якої могла сягати 3000 доларів.

Найкращі модельні роки

5-е покоління (1992-1995)

6-е покоління (1996-2000)

10-е покоління (2016-2021)

11-е покоління (2022 — наш час)

Протягом 1990-х років п'яте і шосте покоління Civic здобули репутацію надзвичайно надійних автомобілів, що підтверджується дуже низькою кількістю скарг, зареєстрованих для кожного модельного року. Це стало золотим стандартом надійності для бренду.

Пізніші моделі також демонстрували високу якість: дев'яте, десяте та одинадцяте покоління Honda Civic отримали порівняно невелику кількість скарг, згідно з даними Car Complaints. Винятком став 2016 модельний рік, який зібрав 447 скарг, більшість з яких стосувалися проблем з системою кондиціонування, обігрівача та іншими аксесуарами салону.

Надійність старих моделей може підтверджуватися їхньою цінністю: наприклад, на початку 2023 року купе Civic Si 2000 року випуску було продано майже за 40 000 доларів.

Хоча дев'яте покоління входить до числа найкращих за показниками надійності, його часто критикують за нецікавий зовнішній вигляд та використання сірих, не надто привабливих матеріалів в інтер'єрі.