Какие водители на дорогах самые агрессивные — исследование

Какие водители на дорогах самые агрессивные — исследование

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 20:40
Исследование: какие водители на дорогах самые агрессивные
Агрессивный водитель. Фото: freepik.com

Опрос Американской автомобильной ассоциации (ААА) развенчивает стереотипы относительно агрессивного вождения. Исследователи обнаружили четкую связь поведения за рулем с социальными и психологическими факторами.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

Демография и поведение

Агрессивное поведение коррелирует с рядом демографических и поведенческих характеристик.

  • Возраст и пол. Молодые водители были значительно агрессивнее старших. Мужчины превосходили женщин почти в каждой категории агрессии.
  • Образ жизни. Более высокий уровень агрессии также характерен для водителей, которые недавно получали штрафы или попадали в аварии, а также для тех, кто не ценит хорошие манеры и считает полицию слишком строгой в отношении соблюдения правил.
  • Оружие. Лица, которые носили оружие в своем транспортном средстве, были более склонны к демонстрации агрессивного поведения по всем направлениям.

Авто и география

Владельцы электромобилей чаще демонстрировали ярость, чем водители бензиновых авто. Также более агрессивными были те, кто украшает свои автомобили (наклейки, имена) или рассматривает авто как часть своей идентичности или "святилище".

Согласно опросу, водители на юге США были в целом более агрессивными. В то же время, водители в сельской местности оказались более спокойными, чем их коллеги из пригородов и городов.

дороги психология авто исследование автомобиль водители агрессивные люди водитель
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
