Исследование: какие водители на дорогах самые агрессивные

Опрос Американской автомобильной ассоциации (ААА) развенчивает стереотипы относительно агрессивного вождения. Исследователи обнаружили четкую связь поведения за рулем с социальными и психологическими факторами.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

Парадокс изобилия

Исследование выявило четкую закономерность: водители с высокими доходами домохозяйств (от 100 000 долларов в год) значительно чаще демонстрируют высокий уровень агрессии на дороге, чем те, кто зарабатывает меньше.

Эта агрессия проявляется в "попытках опередить", "подвергании опасности других" и "контроле поведения других водителей". Единственным исключением было фактически насильственное поведение (угрозы или нападения) — здесь более состоятельные водители участвовали реже.

Демография и поведение

Агрессивное поведение коррелирует с рядом демографических и поведенческих характеристик.

Возраст и пол. Молодые водители были значительно агрессивнее старших. Мужчины превосходили женщин почти в каждой категории агрессии.

Молодые водители были значительно агрессивнее старших. Мужчины превосходили женщин почти в каждой категории агрессии. Образ жизни. Более высокий уровень агрессии также характерен для водителей, которые недавно получали штрафы или попадали в аварии, а также для тех, кто не ценит хорошие манеры и считает полицию слишком строгой в отношении соблюдения правил.

Более высокий уровень агрессии также характерен для водителей, которые недавно получали штрафы или попадали в аварии, а также для тех, кто не ценит хорошие манеры и считает полицию слишком строгой в отношении соблюдения правил. Оружие. Лица, которые носили оружие в своем транспортном средстве, были более склонны к демонстрации агрессивного поведения по всем направлениям.

Авто и география

Владельцы электромобилей чаще демонстрировали ярость, чем водители бензиновых авто. Также более агрессивными были те, кто украшает свои автомобили (наклейки, имена) или рассматривает авто как часть своей идентичности или "святилище".

Согласно опросу, водители на юге США были в целом более агрессивными. В то же время, водители в сельской местности оказались более спокойными, чем их коллеги из пригородов и городов.