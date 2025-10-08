Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на фронті та назвав втрати РФ
Головна Авто Які водії на дорогах найагресивніші — дослідження

Які водії на дорогах найагресивніші — дослідження

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 20:40
Дослідження: які водії на дорогах найагресивніші
Агресивна водійка. Фото: freepik.com

Опитування Американської автомобільної асоціації (ААА) розвінчує стереотипи щодо агресивного водіння. Дослідники виявлили чіткий зв'язок поведінки за кермом із соціальними та психологічними факторами.

Про це повідомив Motor Biscuit.

Реклама
Читайте також:

Парадокс достатку

Дослідження виявило чітку закономірність: водії з високими доходами домогосподарств (від 100 000 доларів на рік) значно частіше демонструють високий рівень агресії на дорозі, ніж ті, хто заробляє менше.

Реклама

Ця агресія проявляється у "спробах випередити", "наражанні на небезпеку інших" та "контролі поведінки інших водіїв". Єдиним винятком була фактично насильницька поведінка (погрози чи напади) — тут заможніші водії брали участь рідше.

Також читайте про дослідження:

Реклама

Водіїв яких автомобілів штрафують частіше

Якими авто керують самозакохані водії

Названі найнебезпечніші водії Європи

Демографія та поведінка

Агресивна поведінка корелює з низкою демографічних та поведінкових характеристик.

  • Вік та стать. Молодші водії були значно агресивнішими за старших. Чоловіки перевершували жінок майже в кожній категорії агресії.
  • Спосіб життя. Вищий рівень агресії також характерний для водіїв, які нещодавно отримували штрафи або потрапляли в аварії, а також для тих, хто не цінує гарні манери та вважає поліцію занадто суворою щодо дотримання правил.
  • Зброя. Особи, які носили зброю у своєму транспортному засобі, були більш схильні до демонстрації агресивної поведінки за всіма напрямками.

Авто та географія

Власники електромобілів частіше демонстрували лють, ніж водії бензинових авто. Також агресивнішими були ті, хто прикрашає свої автомобілі (наліпки, імена) або розглядає авто як частину своєї ідентичності чи "святилище".

Згідно з опитуванням, водії на gівдні США були загалом агресивнішими. Водночас, водії у сільській місцевості виявилися спокійнішими, ніж їхні колеги з передмість та міст.

дороги психологія авто дослідження автомобіль водії агресивні люди водій
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації