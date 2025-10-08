Дослідження: які водії на дорогах найагресивніші

Агресивна водійка. Фото: freepik.com

Опитування Американської автомобільної асоціації (ААА) розвінчує стереотипи щодо агресивного водіння. Дослідники виявлили чіткий зв'язок поведінки за кермом із соціальними та психологічними факторами.

Про це повідомив Motor Biscuit.

Парадокс достатку

Дослідження виявило чітку закономірність: водії з високими доходами домогосподарств (від 100 000 доларів на рік) значно частіше демонструють високий рівень агресії на дорозі, ніж ті, хто заробляє менше.

Ця агресія проявляється у "спробах випередити", "наражанні на небезпеку інших" та "контролі поведінки інших водіїв". Єдиним винятком була фактично насильницька поведінка (погрози чи напади) — тут заможніші водії брали участь рідше.

Демографія та поведінка

Агресивна поведінка корелює з низкою демографічних та поведінкових характеристик.

Вік та стать. Молодші водії були значно агресивнішими за старших. Чоловіки перевершували жінок майже в кожній категорії агресії.

Молодші водії були значно агресивнішими за старших. Чоловіки перевершували жінок майже в кожній категорії агресії. Спосіб життя. Вищий рівень агресії також характерний для водіїв, які нещодавно отримували штрафи або потрапляли в аварії, а також для тих, хто не цінує гарні манери та вважає поліцію занадто суворою щодо дотримання правил.

Вищий рівень агресії також характерний для водіїв, які нещодавно отримували штрафи або потрапляли в аварії, а також для тих, хто не цінує гарні манери та вважає поліцію занадто суворою щодо дотримання правил. Зброя. Особи, які носили зброю у своєму транспортному засобі, були більш схильні до демонстрації агресивної поведінки за всіма напрямками.

Авто та географія

Власники електромобілів частіше демонстрували лють, ніж водії бензинових авто. Також агресивнішими були ті, хто прикрашає свої автомобілі (наліпки, імена) або розглядає авто як частину своєї ідентичності чи "святилище".

Згідно з опитуванням, водії на gівдні США були загалом агресивнішими. Водночас, водії у сільській місцевості виявилися спокійнішими, ніж їхні колеги з передмість та міст.