Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие льготы на ввоз электромобилей оставят в 2026 году

Какие льготы на ввоз электромобилей оставят в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 15:20
обновлено: 12:30
Льготы на электромобили в 2026 году в Украине: что останется
Электромобили. Фото: freepik.com

Даниил Гетманцев в очередной раз высказался о судьбе льгот на электромобили после 2025 года. Он отметил недопустимость продолжения освобождения от НДС, но намекнул на компромиссы по другим налогам.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

Реклама
Читайте также:

Чрезмерные льготы

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев недавно коснулся вопроса продления налоговых льгот на ввоз электромобилей в 2026 году, очертив возможные компромиссные решения.

"К вопросу об абсолютно бессмысленных льготах по НДС на ввоз электромобилей. За 10 месяцев этого года в Украину ввезено более 82 тыс. электромобилей общей стоимостью 72,2 млрд грн. Сумма полученной льготы по НДС при их растаможке составила 14,5 млрд грн", — подчеркнул нардеп.

Для сравнения, он отметил, что украинские производители вооружения за этот же период получили втрое меньший объем льгот.

Также читайте:

ЭЗС для электромобилей стали мишенью для киберпреступников

Подсчитано, сколько потеряла Tesla из-за поведения Маска

Кто до сих пор боится электромобилей: исследование

Шанс на пошлины и акциз

Гетманцев напомнил, что сейчас при растаможке электрокаров пошлина не уплачивается, а акциз значительно ниже, чем для авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). "И эти ставки останутся без изменений после 1 января 2026 года", — сделал он важное замечание.

Таким образом, политик подтвердил, что он не возражает против сохранения нулевой пошлины и льготного акциза (1 евро за 1 кВт-ч емкости батареи).

По мнению экспертов AUTO-Consulting, именно это и будет компромиссом, который устроит власть. Ожидается, что в 2026 году электромобили сохранят нулевую пошлину, а также нулевую уплату в Пенсионный фонд при первой регистрации, поскольку этот вопрос пока не поднимался. Зато шансы на сохранение льготы по НДС крайне низкие.

налоги Даниил Гетманцев авто электрокары автомобиль льготы акцизы електромобиль НДС пошлины
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации