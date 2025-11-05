Льготы на электромобили в 2026 году в Украине: что останется

Электромобили. Фото: freepik.com

Даниил Гетманцев в очередной раз высказался о судьбе льгот на электромобили после 2025 года. Он отметил недопустимость продолжения освобождения от НДС, но намекнул на компромиссы по другим налогам.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

Чрезмерные льготы

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев недавно коснулся вопроса продления налоговых льгот на ввоз электромобилей в 2026 году, очертив возможные компромиссные решения.

"К вопросу об абсолютно бессмысленных льготах по НДС на ввоз электромобилей. За 10 месяцев этого года в Украину ввезено более 82 тыс. электромобилей общей стоимостью 72,2 млрд грн. Сумма полученной льготы по НДС при их растаможке составила 14,5 млрд грн", — подчеркнул нардеп.

Для сравнения, он отметил, что украинские производители вооружения за этот же период получили втрое меньший объем льгот.

Шанс на пошлины и акциз

Гетманцев напомнил, что сейчас при растаможке электрокаров пошлина не уплачивается, а акциз значительно ниже, чем для авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). "И эти ставки останутся без изменений после 1 января 2026 года", — сделал он важное замечание.

Таким образом, политик подтвердил, что он не возражает против сохранения нулевой пошлины и льготного акциза (1 евро за 1 кВт-ч емкости батареи).

По мнению экспертов AUTO-Consulting, именно это и будет компромиссом, который устроит власть. Ожидается, что в 2026 году электромобили сохранят нулевую пошлину, а также нулевую уплату в Пенсионный фонд при первой регистрации, поскольку этот вопрос пока не поднимался. Зато шансы на сохранение льготы по НДС крайне низкие.