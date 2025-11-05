Пільги на електромобілі у 2026 році в Україні: що залишиться

Електромобілі. Фото: freepik.com

Данило Гетманцев вкотре висловився щодо долі пільг на електромобілі після 2025 року. Він наголосив на неприпустимості продовження звільнення від ПДВ, але натякнув на компроміси щодо інших податків.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

Реклама

Читайте також:

Надмірні пільги

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нещодавно торкнувся питання продовження податкових пільг на ввезення електромобілів у 2026 році, окресливши можливі компромісні рішення.

"До питання про абсолютно безглузді пільги з ПДВ на ввезення електромобілів. За 10 місяців цього року в Україну ввезено понад 82 тис. електромобілів загальною вартістю 72,2 млрд грн. Сума отриманої пільги з ПДВ під час їх розмитнення склала 14,5 млрд грн", — підкреслив нардеп.

Для порівняння, він зазначив, що українські виробники озброєння за цей самий період отримали втричі менший обсяг пільг.

Також читайте:

ЕЗС для електромобілів стали мішенню для кіберзлочинців

Підраховано, скільки втратила Tesla через поведінку Маска

Хто досі боїться електромобілів: дослідження

Шанс на мита та акциз

Гетманцев нагадав, що зараз при розмитненні електрокарів мито не сплачується, а акциз є значно нижчим, ніж для авто з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). "І ці ставки залишаться без змін після 1 січня 2026 року", — зробив він важливе зауваження.

Таким чином, політик підтвердив, що він не заперечує проти збереження нульового мита та пільгового акцизу (1 євро за 1 кВт-год місткості батареї).

На думку експертів AUTO-Consulting, саме це й буде компромісом, який влаштує владу. Очікується, що у 2026 році електромобілі збережуть нульове мито, а також нульову сплату до Пенсійного фонду при першій реєстрації, позаяк це питання поки не підіймалося. Натомість шанси на збереження пільги з ПДВ є вкрай низькими.