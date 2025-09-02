Почему автономера могут стать проблемой для водителя в Украине

Водитель с номерным знаком. Фото: УНИАН

Владельцам автомобилей с номерными знаками старого образца нужно заменить их на новые. Это связано с тем, что Единый государственный реестр транспортных средств не поддерживает внесение номеров, выданных до 2004 года.

Об этом сообщил Autogid.

Зачем менять знаки

Если на авто до сих пор установлены номерные знаки старого образца, содержащие 5 цифр и 2 буквы, или 1 букву, 4 цифры и 2 буквы, то при выполнении определенных операций они обязательно подлежат замене.

Старые номера не позволяют:

перезакрепить их за другим автомобилем;

сохранить их в сервисном центре для дальнейшего использования;

провести перерегистрацию транспортного средства.

Во время любого регистрационного действия (переоформление, смена владельца или других операций), старые номерные знаки будут заменены на современные.

Новые номера имеют несколько характерных признаков: они содержат отметку UA, сине-желтую полосу, две буквы, обозначающие регион, четыре цифры и серию.

Не стоит откладывать замену номеров. Это позволит избежать лишних проблем и бюрократических препятствий в будущем.

Как поменять знаки

Если на авто установлены старые номерные знаки, надо обратиться в ближайший сервисный центр МВД для их замены.

Замена номеров старого образца является обязательным требованием для внесения данных об автомобиле в современные реестры. Это помогает поддерживать актуальную информацию о транспортных средствах и упрощает многие процедуры для их владельцев.