Чому автономери можуть стати проблемою для водія в Україні

Власникам автомобілів з номерними знаками старого зразка потрібно замінити їх на нові. Це пов'язано з тим, що Єдиний державний реєстр транспортних засобів не підтримує внесення номерів, виданих до 2004 року.

Навіщо міняти знаки

Якщо на авто досі встановлені номерні знаки старого зразка, що містять 5 цифр та 2 літери, або 1 літеру, 4 цифри та 2 літери, то при виконанні певних операцій вони обов'язково підлягають заміні.

Старі номери не дозволяють:

перезакріпити їх за іншим автомобілем;

зберегти їх у сервісному центрі для подальшого використання;

провести перереєстрацію транспортного засобу.

Під час будь-якої реєстраційної дії (переоформлення, зміна власника чи інших операцій), старі номерні знаки будуть замінені на сучасні.

Нові номери мають кілька характерних ознак: вони містять позначку UA, синьо-жовту смугу, дві літери, що позначають регіон, чотири цифри та серію.

Не варто відкладати заміну номерів. Це дозволить уникнути зайвих проблем та бюрократичних перешкод у майбутньому.

Як поміняти знаки

Якщо на авто встановлені старі номерні знаки, треба звернутися до найближчого сервісного центру МВС для їх заміни.

Заміна номерів старого зразка є обов'язковою вимогою для внесення даних про автомобіль до сучасних реєстрів. Це допомагає підтримувати актуальну інформацію про транспортні засоби та спрощує багато процедур для їх власників.