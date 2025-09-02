Відео
Головна Авто Які номери авто можуть стати проблемою для водія в Україні

Які номери авто можуть стати проблемою для водія в Україні

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 20:40
Чому автономери можуть стати проблемою для водія в Україні
Водій з номерним знаком. Фото: УНІАН

Власникам автомобілів з номерними знаками старого зразка потрібно замінити їх на нові. Це пов'язано з тим, що Єдиний державний реєстр транспортних засобів не підтримує внесення номерів, виданих до 2004 року.

Про це повідомив Autogid.

Навіщо міняти знаки

Якщо на авто досі встановлені номерні знаки старого зразка, що містять 5 цифр та 2 літери, або 1 літеру, 4 цифри та 2 літери, то при виконанні певних операцій вони обов'язково підлягають заміні.

Старі номери не дозволяють:

  • перезакріпити їх за іншим автомобілем;
  • зберегти їх у сервісному центрі для подальшого використання;
  • провести перереєстрацію транспортного засобу.

Під час будь-якої реєстраційної дії (переоформлення, зміна власника чи інших операцій), старі номерні знаки будуть замінені на сучасні.

Нові номери мають кілька характерних ознак: вони містять позначку UA, синьо-жовту смугу, дві літери, що позначають регіон, чотири цифри та серію.

Не варто відкладати заміну номерів. Це дозволить уникнути зайвих проблем та бюрократичних перешкод у майбутньому.

Також читайте:

Як поміняти знаки

Якщо на авто встановлені старі номерні знаки, треба звернутися до найближчого сервісного центру МВС для їх заміни.

Заміна номерів старого зразка є обов'язковою вимогою для внесення даних про автомобіль до сучасних реєстрів. Це допомагає підтримувати актуальну інформацію про транспортні засоби та спрощує багато процедур для їх власників.

держреєстрація авто проблеми автомобіль водії держномер
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
