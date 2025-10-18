Видео
Дата публикации 18 октября 2025 01:20
обновлено: 16:19
Исследование: какие авто страдают от птичьего помета больше всего
Замеченное птицами авто. Фото: drive.com.au

Если водителям кажется, что местные голуби специально целятся в их автомобиль, возможно, это не просто воображение. Исследование, проведенное Alan's Factory Outlet, выявило, что определенные цвета автомобилей и даже марки привлекают больше птичьего помета, чем другие.

Об этом сообщил Car Buzz.

Наиболее пораженные бренды и цвета

Alan's Factory Outlet провел опрос среди 1000 водителей, из которых 58% утверждали, что их машины были облеплены дважды или более раз в день, а 29% считают, что птицы целились в них лично.

Это подтверждает предыдущие исследования, что вороны и голуби способны запоминать лица и целенаправленно избегать или преследовать людей.

Опрос выявил список десяти самых "оббомбленных" птицами брендов авто:

  1. Ram
  2. Jeep
  3. Chevrolet
  4. Nissan
  5. Dodge
  6. Kia
  7. Tesla
  8. Audi
  9. Ford
  10. Subaru

Опрос выявил, что темные цвета, как правило, привлекают птиц больше, чем светлые.

  1. Коричневый
  2. Красный
  3. Черный
  4. Желтый/Оранжевый
  5. Синий
  6. Белый
  7. Серебряный/Серый

Следует отметить, что светлые цвета (белый, серебристый/серый) могут иметь заниженную статистику, так как помет на них менее заметен.



Влияние на водителей

  • 29% водителей были вынуждены изменить свое привычное место парковки, чтобы избежать птичьего помета.
  • 24% водителей потратили 500 долларов или более в течение одного года на уборку и ремонт повреждений, вызванных птичьим пометом.
  • 11% водителей получили повреждения лакокрасочного покрытия в результате птичьего помета.
  • 47% владельцев Lexus, 39% владельцев Tesla и 35% владельцев Dodge чувствуют себя как личная мишень для птиц.
  • 7% водителей сталкиваются с птичьим пометом ежедневно, тогда как 35% водителей беспокоятся об этом по крайней мере раз в неделю.
  • Только 2% водителей никогда не имели дело с птичьим пометом.

Как птицы выбирают цели

Птицы видят ультрафиолетовый свет. Есть теория, что темные автомобили (особенно коричневые и черные) привлекают их особым отражением УФ.

Также пернатых привлекают блестящие поверхности и зеркала. В брачный сезон птица может увидеть свое отражение в зеркале или тонированном окне, принять его за соперника и оставить "метку" территории.

Относительно выбора птицами марки авто четкого объяснения не существует. Возможно, большие автомобили (как пикапы Ram или Chevrolet Silverado) предлагают большую площадь для прицеливания и имеют большие зеркала. Однако, наличие в списке таких брендов, как Kia и Subaru, которые не имеют пикапов, усложняет эту гипотезу.

Место парковки

Это важнейший фактор, поскольку неподвижная цель легче. Птицы любят собираться на линиях электропередач и деревьях. Чтобы избежать повреждений, водителям рекомендуется избегать таких мест или использовать автомобильные чехлы, которые могут сэкономить значительные средства на ремонте.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
