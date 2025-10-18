Исследование: какие авто страдают от птичьего помета больше всего

Замеченное птицами авто. Фото: drive.com.au

Если водителям кажется, что местные голуби специально целятся в их автомобиль, возможно, это не просто воображение. Исследование, проведенное Alan's Factory Outlet, выявило, что определенные цвета автомобилей и даже марки привлекают больше птичьего помета, чем другие.

Об этом сообщил Car Buzz.

Наиболее пораженные бренды и цвета

Alan's Factory Outlet провел опрос среди 1000 водителей, из которых 58% утверждали, что их машины были облеплены дважды или более раз в день, а 29% считают, что птицы целились в них лично.

Это подтверждает предыдущие исследования, что вороны и голуби способны запоминать лица и целенаправленно избегать или преследовать людей.

Опрос выявил список десяти самых "оббомбленных" птицами брендов авто:

Ram Jeep Chevrolet Nissan Dodge Kia Tesla Audi Ford Subaru

Опрос выявил, что темные цвета, как правило, привлекают птиц больше, чем светлые.

Коричневый Красный Черный Желтый/Оранжевый Синий Белый Серебряный/Серый

Следует отметить, что светлые цвета (белый, серебристый/серый) могут иметь заниженную статистику, так как помет на них менее заметен.

Влияние на водителей

29% водителей были вынуждены изменить свое привычное место парковки, чтобы избежать птичьего помета.

24% водителей потратили 500 долларов или более в течение одного года на уборку и ремонт повреждений, вызванных птичьим пометом.

11% водителей получили повреждения лакокрасочного покрытия в результате птичьего помета.

47% владельцев Lexus, 39% владельцев Tesla и 35% владельцев Dodge чувствуют себя как личная мишень для птиц.

7% водителей сталкиваются с птичьим пометом ежедневно, тогда как 35% водителей беспокоятся об этом по крайней мере раз в неделю.

Только 2% водителей никогда не имели дело с птичьим пометом.

Как птицы выбирают цели

Птицы видят ультрафиолетовый свет. Есть теория, что темные автомобили (особенно коричневые и черные) привлекают их особым отражением УФ.

Также пернатых привлекают блестящие поверхности и зеркала. В брачный сезон птица может увидеть свое отражение в зеркале или тонированном окне, принять его за соперника и оставить "метку" территории.

Относительно выбора птицами марки авто четкого объяснения не существует. Возможно, большие автомобили (как пикапы Ram или Chevrolet Silverado) предлагают большую площадь для прицеливания и имеют большие зеркала. Однако, наличие в списке таких брендов, как Kia и Subaru, которые не имеют пикапов, усложняет эту гипотезу.

Место парковки

Это важнейший фактор, поскольку неподвижная цель легче. Птицы любят собираться на линиях электропередач и деревьях. Чтобы избежать повреждений, водителям рекомендуется избегать таких мест или использовать автомобильные чехлы, которые могут сэкономить значительные средства на ремонте.