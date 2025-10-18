Відео
Україна
Головна Авто Які авто страждають від пташиного посліду — дослідження

Які авто страждають від пташиного посліду — дослідження

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 01:20
Оновлено: 16:19
Дослідження: які авто страждають від пташиного посліду найбільше
Помічене птахами авто. Фото: drive.com.au

Якщо водіям здається, що місцеві голуби спеціально ціляться в їхній автомобіль, можливо, це не просто уява. Дослідження, проведене Alan's Factory Outlet, виявило, що певні кольори автомобілів й навіть марки приваблюють більше пташиного посліду, ніж інші.

Про це повідомив Car Buzz.

Найбільш уражені бренди та кольори

Alan's Factory Outlet провів опитування серед 1000 водіїв, з яких 58% стверджували, що їхні машини були обплюндровані двічі чи більше разів на день, а 29% вважають, що птахи цілилися в них особисто.

Це підтверджує попередні дослідження, що ворони та голуби здатні запам'ятовувати обличчя та цілеспрямовано уникати або переслідувати людей.

Опитування виявило список десяти найбільш "оббомблених" птахами брендів авто:

  1. Ram
  2. Jeep
  3. Chevrolet
  4. Nissan
  5. Dodge
  6. Kia
  7. Tesla
  8. Audi
  9. Ford
  10. Subaru

Опитування виявило, що темні кольори, як правило, приваблюють птахів більше, ніж світлі.

  1. Коричневий
  2. Червоний
  3. Чорний
  4. Жовтий/Помаранчевий
  5. Синій
  6. Білий
  7. Срібний/Сірий

Слід зазначити, що світлі кольори (білий, сріблястий/сірий) можуть мати занижену статистику, позаяк послід на них менш помітний.

Вплив на водіїв

  • 29% водіїв були змушені змінити своє звичне місце паркування, щоб уникнути пташиного посліду.
  • 24% водіїв витратили 500 доларів або більше протягом одного року на прибирання та ремонт пошкоджень, спричинених пташиним послідом.
  • 11% водіїв отримали пошкодження лакофарбового покриття внаслідок пташиного посліду.
  • 47% власників Lexus, 39% власників Tesla та 35% власників Dodge почуваються як особиста мішень для птахів.
  • 7% водіїв стикаються з пташиним послідом щодня, тоді як 35% водіїв турбуються про це принаймні раз на тиждень.
  • Лише 2% водіїв ніколи не мали справу з пташиним послідом.

Як птахи обирають цілі

Птахи бачать ультрафіолетове світло. Є теорія, що темні автомобілі (особливо коричневі та чорні) приваблюють їх особливим відбиттям УФ.

Також пернатих приваблюють блискучі поверхні та дзеркала. У шлюбний сезон птах може побачити своє відображення в дзеркалі або тонованому вікні, прийняти його за суперника та залишити "мітку" території.

Щодо вибору птахами марки авто чіткого пояснення не існує. Можливо, великі автомобілі (як пікапи Ram або Chevrolet Silverado) пропонують більшу площу для прицілювання та мають великі дзеркала. Однак, наявність у списку таких брендів, як Kia та Subaru, які не мають пікапів, ускладнює цю гіпотезу.

Місце паркування

Це найважливіший фактор, позаяк нерухома ціль легша. Птахи люблять збиратися на лініях електропередач та деревах. Щоб уникнути пошкоджень, водіям рекомендується уникати таких місць або використовувати автомобільні чохли, які можуть заощадити значні кошти на ремонті.

авто проблеми дослідження автомобіль птахи
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
