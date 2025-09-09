Почему вырастут цены на авто в Европе

Автосалон в Европе. Фото: motortrader.com

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) предупреждает, что запланированные Еврокомиссией правила могут значительно увеличить производственные затраты и ослабить конкуренцию на рынке. Брюссель хочет, чтобы большая часть компонентов авто, продаваемых в ЕС, производилась в пределах сообщества — идея хорошая, но мгновенные последствия могут быть плохими.

Как изменится рынок ЕС

Предложение Еврокомиссии заключается во введении требования по минимальной доле европейских компонентов, таких как сталь и аккумуляторы, в производстве транспортных средств. На это Евросоюз планирует выделить 3 000 000 000 евро.

Основное внимание уделяется электромобилям, поскольку аккумуляторы составляют значительную часть их стоимости (30-40%). Согласно плану, производство этих важных компонентов должно быть сосредоточено в пределах ЕС.

Что подорожает

Новые правила также предусматривают, что детали, импортируемые из-за пределов ЕС, должны соответствовать более строгим экологическим стандартам. Это, в свою очередь, приведет к увеличению производственных затрат, ведь компаниям придется адаптировать свои цепи поставок.

ACEA призывает внедрять эти правила постепенно и с четкими сроками. Отсутствие прозрачности затрудняет подготовку к изменениям. Кроме того, ассоциация отмечает, что для развития производства в Европе необходимы конкурентная стоимость энергоносителей и квалифицированной рабочей силы.

Последствия для потребителей

Аналитики прогнозируют, что новые правила почти неизбежно приведут к росту цен на авто, особенно на электрические. Это может стать дополнительным финансовым бременем для покупателей, учитывая, что средняя стоимость новых машин уже растет.

Цель инициативы — укрепить европейскую экономику и создать новые рабочие места, но в краткосрочной перспективе это приведет к удорожанию транспортных средств. Водителям стоит учесть, что приобретение автомобиля в ближайшие годы может стать еще более затратным.