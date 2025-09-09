Чому зростуть ціни на авто в Європі

Автосалон в Європі. Фото: motortrader.com

Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) попереджає, що заплановані Єврокомісією правила можуть значно збільшити виробничі витрати та послабити конкуренцію на ринку. Брюссель хоче, щоб більша частина компонентів авто, що продаються в ЄС, вироблялася в межах спільноти — ідея гарна, але миттєві наслідки можуть бути поганими.

Про це написав Interia.

Як зміниться ринок ЄС

Пропозиція Єврокомісії полягає у запровадженні вимоги щодо мінімальної частки європейських компонентів, таких як сталь та акумулятори, у виробництві транспортних засобів. На це Євросоюз планує виділити 3 000 000 000 євро.

Основна увага приділяється електромобілям, позаяк акумулятори становлять значну частину їх вартості (30–40%). Згідно з планом, виробництво цих важливих компонентів має бути зосереджене в межах ЄС.

Що подорожчає

Нові правила також передбачають, що деталі, імпортовані з-за меж ЄС, повинні відповідати суворішим екологічним стандартам. Це, своєю чергою, призведе до збільшення виробничих витрат, адже компаніям доведеться адаптувати свої ланцюги постачання.

ACEA закликає впроваджувати ці правила поступово та з чіткими термінами. Відсутність прозорості ускладнює підготовку до змін. Крім того, асоціація зазначає, що для розвитку виробництва в Європі необхідні конкурентна вартість енергоносіїв та кваліфікованої робочої сили.

Наслідки для споживачів

Аналітики прогнозують, що нові правила майже неминуче призведуть до зростання цін на авто, особливо на електричні. Це може стати додатковим фінансовим тягарем для покупців, враховуючи, що середня вартість нових машин вже зростає.

Мета ініціативи — зміцнити європейську економіку та створити нові робочі місця, але у короткостроковій перспективі це призведе до подорожчання транспортних засобів. Водіям варто врахувати, що придбання автомобіля в найближчі роки може стати ще витратнішим.