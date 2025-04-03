Влажная погода портит автомобиль — как этого избежать

Автомобиль под дождем. Фото: freepik.com

Проникновение влажного воздуха в различные системы автомобиля часто проходит незаметно, но его последствия могут быть катастрофическими, особенно для чувствительных механических и электронных компонентов. Даже небольшой объем конденсата может привести к коррозии, сбою в электронике или другим серьезным проблемам, которые потребуют дорогостоящего ремонта.

Как этого избежать написал ZUBR.

Читайте также:

Салон

Влага способствует образованию плесени на обивке, пластике и рулевом колесе. Причина может быть в негерметичных уплотнителях или мокрых вещах в салоне. Чтобы этого избежать, не храните внутри влажную одежду или обувь, регулярно проветривайте авто.

Электропроводка

Резиновые уплотнители на штекерах со временем теряют эластичность, что приводит к окислению контактов. Это вызывает перебои в работе электросистем, отказ отдельных функций или даже короткое замыкание. Поэтому стоит регулярно очищать контакты и обрабатывать их спецсредствами.

Электронные модули

Влага может проникать внутрь электронных блоков через поврежденные корпуса или разъемы. Это способно вызвать ошибки в работе двигателя, трансмиссии или других важных систем. Если автомобиль не новый, стоит проверить состояние модулей в сервисе и предотвратить возможные неисправности.

Тормозная система

Тормозная жидкость впитывает влагу из воздуха, что снижает ее эффективность. В критический момент это может привести к полной потере тормозов. Следует менять жидкость в соответствии с рекомендациями производителя, обычно каждые три-пять лет.

Коррозия кузова

Больше всего ржавчина угрожает старым автомобилям, в которых ослаблена антикоррозийная защита. Регулярная проверка состояния кузова и обработка проблемных мест помогут избежать серьезных проблем.

Ранее мы писали, что нужно сделать для эффективной борьбы со ржавчиной на авто. Также эксперты объяснили, как легко и быстро убрать ржавые пятна на хромированных деталях авто.