Волога погода псує автомобіль — як цього уникнути

Автомобіль під дощем. Фото: freepik.com

Проникнення вологого повітря в різні системи автомобіля часто проходить непомітно, але його наслідки можуть бути катастрофічними, особливо для чутливих механічних та електронних компонентів. Навіть невеликий обсяг конденсату може призвести до корозії, збою в електроніці або інших серйозних проблем, які вимагатимуть дорогого ремонту.

Як цього уникнути написав ZUBR.

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Салон

Волога сприяє утворенню плісняви на оббивці, пластику та кермі. Причина може бути у негерметичних ущільнювачах або мокрих речах у салоні. Щоб цього уникнути, не зберігайте всередині вологі одяг або взуття, регулярно провітрюйте авто.

Електропроводка

Гумові ущільнювачі на штекерах з часом втрачають еластичність, що призводить до окиснення контактів. Це викликає перебої в роботі електросистем, відмову окремих функцій або навіть коротке замикання. Тому варто регулярно очищувати контакти та обробляти їх спецзасобами.

Електронні модулі

Волога може проникати всередину електронних блоків через пошкоджені корпуси або роз’єми. Це здатне викликати помилки у роботі двигуна, трансмісії чи інших важливих систем. Якщо автомобіль не новий, варто перевірити стан модулів у сервісі та запобігти можливим несправностям.

Гальмівна система

Гальмівна рідина вбирає вологу з повітря, що знижує її ефективність. У критичний момент це може призвести до повної втрати гальм. Слід змінювати рідину відповідно до рекомендацій виробника, зазвичай кожні три-п'ять років.

Корозія кузова

Найбільше іржа загрожує старим автомобілям, в яких послаблений антикорозійний захист. Регулярна перевірка стану кузова та обробка проблемних місць допоможуть уникнути серйозних проблем.

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