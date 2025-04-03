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Яким чином волога нищить автомобіль та що з цим робити

3 квітня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Волога погода псує автомобіль — як цього уникнути
Автомобіль під дощем. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Проникнення вологого повітря в різні системи автомобіля часто проходить непомітно, але його наслідки можуть бути катастрофічними, особливо для чутливих механічних та електронних компонентів. Навіть невеликий обсяг конденсату може призвести до корозії, збою в електроніці або інших серйозних проблем, які вимагатимуть дорогого ремонту.

Як цього уникнути написав ZUBR.

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  • Салон

Волога сприяє утворенню плісняви на оббивці, пластику та кермі. Причина може бути у негерметичних ущільнювачах або мокрих речах у салоні. Щоб цього уникнути, не зберігайте всередині вологі одяг або взуття, регулярно провітрюйте авто.

  • Електропроводка

Гумові ущільнювачі на штекерах з часом втрачають еластичність, що призводить до окиснення контактів. Це викликає перебої в роботі електросистем, відмову окремих функцій або навіть коротке замикання. Тому варто регулярно очищувати контакти та обробляти їх спецзасобами.

  • Електронні модулі

Волога може проникати всередину електронних блоків через пошкоджені корпуси або роз’єми. Це здатне викликати помилки у роботі двигуна, трансмісії чи інших важливих систем. Якщо автомобіль не новий, варто перевірити стан модулів у сервісі та запобігти можливим несправностям.

  • Гальмівна система

Гальмівна рідина вбирає вологу з повітря, що знижує її ефективність. У критичний момент це може призвести до повної втрати гальм. Слід змінювати рідину відповідно до рекомендацій виробника, зазвичай кожні три-п'ять років.

  • Корозія кузова

Найбільше іржа загрожує старим автомобілям, в яких послаблений антикорозійний захист. Регулярна перевірка стану кузова та обробка проблемних місць допоможуть уникнути серйозних проблем.

Раніше ми писали, що потрібно зробити для ефективної боротьби з іржею на авто. Також експерти пояснили, як легко та швидко прибрати іржаві плями на хромованих деталях авто.

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