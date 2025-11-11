Видео
Как и почему изменились цены на авто за 25 лет

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 15:20
обновлено: 15:50
Цены на авто за 25 лет: как и почему они изменились
Автомобили. Фото: freepik.com

Средняя цена нового автомобиля впервые в истории превысила 50 000 долларов, тогда как в 2000 году она составляла всего 20 356 долларов. Этот скачок цен не объясняется только инфляцией, а является результатом изменений в отрасли и потребительских предпочтениях.

Об этом сообщил Jalopnik.

Факторы влияния

По данным Kelley Blue Book, в 2000 году средняя цена нового авто составляла 20 356 долларов, что эквивалентно 38 395 долларов сегодня. В 2025 году средняя цена достигла 50 080 долларов.

Долгосрочному росту цен способствует общее увеличение размеров автомобилей, насыщение их функциями и растущий спрос на большие транспортные средства. Хотя исследование Consumer Reports утверждает, что регулирование безопасности и эффективности не повысило цены на авто, кроссоверы, внедорожники и пикапы продемонстрировали значительный статистический рост стоимости.

Исчезновение дешевых моделей

Цены растут также из-за исчезновения дешевых моделей с небольшой нормой прибыли, поскольку производители отдают предпочтение высокомаржинальным большим авто. Например, генеральный директор Fiat Chrysler Серджио Маркионне в середине 2010-х годов, отказался от Chrysler 200 и Dodge Dart, ведь они были недостаточно прибыльными.

С 2017 года кроссоверы и внедорожники стабильно опережают седаны по продажам. Эти большие машины имеют более высокую маржу прибыли, что стимулирует производителей их выпускать. Потребители отдают предпочтение SUV и пикапам из-за высокой посадки, обзорности и восприятия лучшей безопасности. Несмотря на то, что меньшие модели, как Mazda 3, могут получать более высокие рейтинги безопасности, чем популярные пикапы, как Chevrolet Silverado.

Дорогая электроника

Современный люкс определяется не материалами, а электроникой, что делает автомобили дороже в производстве и ремонте (например, электронный тормоз вместо механического). Потребители требуют все больше гаджетов, что повышает конечную стоимость.

Несмотря на риски, связанные с дорогой в ремонте электроникой и потенциальной долговечностью, современные авто стали быстрее, безопаснее и экономичнее. Однако почти полное исчезновение доступных машин стоимостью менее 20 000 долларов является наиболее неприятной частью этой экономической тенденции.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
