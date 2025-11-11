Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як та чому змінилися ціни на авто за 25 років

Як та чому змінилися ціни на авто за 25 років

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 15:20
Оновлено: 15:50
Ціни на авто за 25 років: як та чому вони змінилися
Автомобілі. Фото: freepik.com

Середня ціна нового автомобіля вперше в історії перевищила 50 000 доларів, тоді як у 2000 році вона становила лише 20 356 доларів. Цей стрибок цін не пояснюється лише інфляцією, а є результатом змін у галузі та споживчих уподобаннях.

Про це повідомив Jalopnik.

Реклама
Читайте також:

Фактори впливу

За даними Kelley Blue Book, у 2000 році середня ціна нового авто становила 20 356 доларів, що еквівалентно 38 395 доларів сьогодні. У 2025 році середня ціна сягнула 50 080 доларів.

Довгостроковому зростанню цін сприяє загальне збільшення розмірів автомобілів, насичення їх функціями та зростаючий попит на великі транспортні засоби. Хоча дослідження Consumer Reports стверджує, що регулювання безпеки та ефективності не підвищило ціни на авто, кросовери, позашляховики та пікапи продемонстрували значне статистичне зростання вартості.

Зникнення дешевих моделей

Ціни зростають також через зникнення дешевих моделей з невеликою нормою прибутку, позаяк виробники віддають перевагу високомаржинальним великим авто. Наприклад, генеральний директор Fiat Chrysler Серджіо Маркіонне у середині 2010-х років, відмовився від Chrysler 200 та Dodge Dart, адже вони були недостатньо прибутковими. 

З 2017 року кросовери та позашляховики стабільно випереджають седани за продажами. Ці великі машини мають вищу маржу прибутку, що стимулює виробників їх випускати. Споживачі віддають перевагу SUV та пікапам через високу посадку, оглядовість та сприйняття кращої безпеки. Попри те, що менші моделі, як Mazda 3, можуть отримувати вищі рейтинги безпеки, ніж популярні пікапи, як Chevrolet Silverado.

Також читайте:

Найдешевші нові авто з повним приводом в Україні у 2025 році

Названо найбільш недооцінений кросовер Toyota

Яких автомобілів поспішають позбутися власники

Дорога електроніка

Сучасний люкс визначається не матеріалами, а електронікою, що робить автомобілі дорожчими у виробництві та ремонті (наприклад, електронне гальмо замість механічного). Споживачі вимагають все більше ґаджетів, що підвищує кінцеву вартість.

Попри ризики, пов'язані з дорогою в ремонті електронікою та потенційною довговічністю, сучасні авто стали швидшими, безпечнішими та економічнішими. Однак майже повне зникнення доступних машин вартістю менш як 20 000 доларів є найбільш неприємною частиною цієї економічної тенденції.

авто тренди ціни автомобіль продаж авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації