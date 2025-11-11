Ціни на авто за 25 років: як та чому вони змінилися

Автомобілі. Фото: freepik.com

Середня ціна нового автомобіля вперше в історії перевищила 50 000 доларів, тоді як у 2000 році вона становила лише 20 356 доларів. Цей стрибок цін не пояснюється лише інфляцією, а є результатом змін у галузі та споживчих уподобаннях.

Фактори впливу

За даними Kelley Blue Book, у 2000 році середня ціна нового авто становила 20 356 доларів, що еквівалентно 38 395 доларів сьогодні. У 2025 році середня ціна сягнула 50 080 доларів.

Довгостроковому зростанню цін сприяє загальне збільшення розмірів автомобілів, насичення їх функціями та зростаючий попит на великі транспортні засоби. Хоча дослідження Consumer Reports стверджує, що регулювання безпеки та ефективності не підвищило ціни на авто, кросовери, позашляховики та пікапи продемонстрували значне статистичне зростання вартості.

Зникнення дешевих моделей

Ціни зростають також через зникнення дешевих моделей з невеликою нормою прибутку, позаяк виробники віддають перевагу високомаржинальним великим авто. Наприклад, генеральний директор Fiat Chrysler Серджіо Маркіонне у середині 2010-х років, відмовився від Chrysler 200 та Dodge Dart, адже вони були недостатньо прибутковими.

З 2017 року кросовери та позашляховики стабільно випереджають седани за продажами. Ці великі машини мають вищу маржу прибутку, що стимулює виробників їх випускати. Споживачі віддають перевагу SUV та пікапам через високу посадку, оглядовість та сприйняття кращої безпеки. Попри те, що менші моделі, як Mazda 3, можуть отримувати вищі рейтинги безпеки, ніж популярні пікапи, як Chevrolet Silverado.

Дорога електроніка

Сучасний люкс визначається не матеріалами, а електронікою, що робить автомобілі дорожчими у виробництві та ремонті (наприклад, електронне гальмо замість механічного). Споживачі вимагають все більше ґаджетів, що підвищує кінцеву вартість.

Попри ризики, пов'язані з дорогою в ремонті електронікою та потенційною довговічністю, сучасні авто стали швидшими, безпечнішими та економічнішими. Однак майже повне зникнення доступних машин вартістю менш як 20 000 доларів є найбільш неприємною частиною цієї економічної тенденції.