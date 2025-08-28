Видео
Как старые батареи от электромобилей питают дома

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 13:48
В США придумали как дать вторую жизнь батареи от электрокаров
Зарядка электроавтомобиля. Фото: Freepik

Литий-ионные батареи, используемые в электромобилях, стали настоящим прорывом благодаря долговечности, высокой плотности энергии и быстрой зарядке. Они позволяют хранить большое количество энергии в компактном формате и постепенно вытесняют традиционные источники питания в различных сферах — от транспорта до мобильных устройств. Однако в то же время они создают экологический вызов: утилизировать такие батареи без ущерба для окружающей среды очень сложно.

На NewsBlog рассказали, как в США уже придумали нестандартный способ использования старых аккумуляторов от электрокаров.

В среднем аккумуляторы электромобилей служат от 10 до 20 лет. Первые поколения батарей уже приближаются к завершению своего ресурса. И если их просто отправить на свалку, это нанесет серьезный вред окружающей среде из-за содержания кобальта, никеля, марганца и электролитов.

Именно поэтому ряд ведущих компаний, в частности General Motors, начали искать для них новое применение.

Одним из перспективных решений стало использование аккумуляторов в системах накопления энергии от возобновляемых источников — солнечных и ветровых электростанций. Это позволяет подавать электричество даже ночью или при безветренной погоде, обеспечивая стабильное питание для жилых районов, предприятий или даже больниц.

General Motors сотрудничает с Redwood Materials, чтобы создавать микросети — автономные энергетические системы для локальных нужд. В городе Спаркс (Невада, США) уже запущен пилотный проект, где использованные аккумуляторы от электромобилей обеспечивают резервное питание компании, работающей в сфере искусственного интеллекта.

null
Установка солнечных панелей. Фото иллюстративное: Pexels

Еще один пример есть в Калифорнии, где B2U Storage Solutions запустила солнечную электростанцию с использованием батарей от Honda Clarity и Nissan Leaf. Система способна хранить 28 мегаватт-часов энергии — этого хватает для питания около 9500 домохозяйств.

Таким образом, повторное использование аккумуляторов не только снижает нагрузку на свалки, но и помогает уменьшить экологические последствия добычи редких металлов.

В июле 2025 года General Motors и Redwood Materials подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение применения как новых аккумуляторов, так и получивших "вторую жизнь".

Это партнерство открывает перспективы питания не только частных домов, но и масштабных объектов — например, дата-центров или производственных предприятий.

Специалисты отмечают, что именно такой подход может стать ключом к устойчивому развитию энергетики, когда использованные батареи вместо проблемы становятся частью решения.

Также читайте об электрокаре, который возглавил рейтинг самых безопасных автомобилей и советы, что делать, если электроавтомобиль разрядился посреди дороги.

США электроэнергия электрокары экология аккумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
