У США придумали як дати друге життя батареї від електрокарів

Зарядка електроавтомобіля. Фото: Freepik

Літій-іонні батареї, що використовуються в електромобілях, стали справжнім проривом завдяки довговічності, високій щільності енергії та швидкій зарядці. Вони дозволяють зберігати велику кількість енергії у компактному форматі й поступово витісняють традиційні джерела живлення у різних сферах — від транспорту до мобільних пристроїв. Проте водночас вони створюють екологічний виклик: утилізувати такі батареї без шкоди для довкілля дуже складно.

На NewsBlog розповіли, як в США уже вигадали нестандартний спосіб використання старих акумуляторів від електрокарів.

У середньому акумулятори електромобілів служать від 10 до 20 років. Перші покоління батарей вже наближаються до завершення свого ресурсу. І якщо їх просто відправити на звалище, це спричинить серйозну шкоду довкіллю через вміст кобальту, нікелю, марганцю та електролітів.

Саме тому низка провідних компаній, зокрема General Motors, почали шукати для них нове застосування.

Одним із перспективних рішень стало використання акумуляторів у системах накопичення енергії від відновлюваних джерел — сонячних і вітрових електростанцій. Це дозволяє подавати електрику навіть уночі чи за безвітряної погоди, забезпечуючи стабільне живлення для житлових районів, підприємств чи навіть лікарень.

General Motors співпрацює з Redwood Materials, аби створювати мікромережі — автономні енергетичні системи для локальних потреб. У місті Спаркс (Невада, США) вже запущено пілотний проєкт, де використані акумулятори від електромобілів забезпечують резервне живлення компанії, що працює у сфері штучного інтелекту.

Встановлення сонячних панелей. Фото ілюстративне: Pexels

Ще один приклад є у Каліфорнії, де B2U Storage Solutions запустила сонячну електростанцію з використанням батарей від Honda Clarity та Nissan Leaf. Система здатна зберігати 28 мегават-годин енергії — цього вистачає для живлення близько 9500 домогосподарств.

Таким чином, повторне використання акумуляторів не лише знижує навантаження на сміттєзвалища, а й допомагає зменшити екологічні наслідки видобутку рідкісних металів.

У липні 2025 року General Motors і Redwood Materials підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розширення застосування як нових акумуляторів, так і тих, що отримали "друге життя".

Це партнерство відкриває перспективи живлення не лише приватних будинків, а й масштабних об’єктів — наприклад, дата-центрів чи виробничих підприємств.

Фахівці відзначають, що саме такий підхід може стати ключем до сталого розвитку енергетики, коли використані батареї замість проблеми стають частиною рішення.

