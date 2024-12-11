Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Как быстро очистить автомобиль от снега — советы и рекомендации arrow

Как быстро очистить автомобиль от снега — советы и рекомендации

11 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как быстро и просто очистить автомобиль от снега — пошаговая инструкция
Очистка автомобиля от снега. Фото: firestonecompleteautocare.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Зимняя погода может стать настоящим испытанием для водителей, особенно когда речь идет об очистке автомобиля от снега. Впрочем, эта процедура может быть достаточно быстрой и эффективной, если использовать правильные методы и инструменты.

Вот несколько надежных способов безопасно убрать снег с машины.

Читайте также:
  • Использование инструментов

Лучший способ начать очистку — использовать специальный инструмент. Снегоуборщики и пластиковые лопаты подойдут для очистки большого количества снега. Избегайте металлических предметов, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

  • Щетка для автомобиля

Используйте щетку с длинными щетинками для удаления снега со сложных участков, таких как крыша и боковые стенки авто. Это поможет избежать повреждения стекла.

  • Размораживатель

В зимних условиях может возникнуть необходимость быстрой разморозки стекла. Заранее подготовьте стеклоочиститель или специальный размораживатель, чтобы не тратить лишнее время на очистку.

  • Очистка крыши

Начните с крыши автомобиля, чтобы снег не сдвигался вниз при работе с боковыми частями. Занимайтесь очисткой крыши, используя щетку или снегоуборщик, снимая снег узкими полосками во избежание накопления снега на стекле.

  • Окна и зеркала

После очистки крыши уделите внимание окнам и зеркалам. Используйте скребок для льда, чтобы убрать лед, а затем обработайте окна размораживателем или стеклоочистителем. Скребок не подходит для лобового стекла. Как его почистить, мы подробно писали раньше. Убедитесь, что у вас хорошая видимость перед выездом.

  • Боковые двери и капот

На боковых дверях и капоте снег накапливается быстро, поэтому очищайте их последними. Вытирайте снег, стараясь не запустить его внутрь автомобиля.

  • Шины и автомобильные колеса

При очистке снега вокруг шин вы сможете избежать скольжения и проблем с выездом. Убедитесь, что между колесами ничего не застряло.

  • Дополнительные советы
  1. Всегда нужно чистить автомобиль перед выездом. Это важно для безопасности вас и других участников дорожного движения.
  2. Не сбрасывайте снег на проезжую часть. Это может создать опасность для других водителей.
  3. Планируйте поездки. Очистка автомобиля может занять определенное время, особенно если снега много.

Ранее мы писали, как предотвратить налипание снега в колесных арках авто. Также эксперты объяснили, где в автомобиле находится волшебная кнопка, помогающая во время езды по снегу.

авто снег зима лайфхаки советы автомобиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:10 Сколько РФ убила пленных бойцов ВСУ за 2024 год

01:32 Составили протокол за пересечение границы — что решил суд

01:30 Военные смогут автоматически оформлять статус УБД

01:23 Как ИИ видит произведения Шевченко фото вас поразят

00:57 Россияне жалуются на взрывы в Брянске — горит НПЗ

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

00:30 Бронирование не появилось в "Резерв+" — что делать

00:10 Шахтер разгромно уступил Баварии из-за неудачных кадровых решений

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024

23:58 Ермак отреагировал на выделение Украине кредита из активов РФ

23:48 Денежные переводы — в Ощадбанке назвали изменения в 2025 году

02:10 Сколько РФ убила пленных бойцов ВСУ за 2024 год

01:32 Составили протокол за пересечение границы — что решил суд

01:30 Военные смогут автоматически оформлять статус УБД

01:23 Как ИИ видит произведения Шевченко фото вас поразят

00:57 Россияне жалуются на взрывы в Брянске — горит НПЗ

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

00:30 Бронирование не появилось в "Резерв+" — что делать

00:10 Шахтер разгромно уступил Баварии из-за неудачных кадровых решений

10 декабря 2024

23:58 Ермак отреагировал на выделение Украине кредита из активов РФ

23:48 Денежные переводы — в Ощадбанке назвали изменения в 2025 году

23:41 Семь часов были под завалами — в Запорожье спасли двух женщин

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
Text

22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Text

18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

Text

17:58 Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

Text

16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

Text

13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году