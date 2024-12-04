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Волшебная кнопка для езды по снегу — где ее искать в авто

4 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Где в авто находится волшебная кнопка для безопасной езды по снегу
Езда по снегу. Фото: lesschwab.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Снег может превратить обычную поездку в настоящий вызов для автомобилистов. Впрочем, многие современные транспортные средства обладают малоизвестной функцией, которая значительно облегчает езду по заснеженным дорогам.

Об этом написал l'automobiliste.

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Режим "Снег"

Эта функция все чаще присутствует в автомобилях, оборудованных автоматическими коробками передач. Она предназначена для облегчения езды по скользкой поверхности.

Преимущества снежного режима

  • Движение на второй передаче для уменьшения скольжения.
  • Регулировка настроек трансмиссии для постепенного ускорения.
  • Снижение мощности двигателя во избежание заноса.

Как активировать кнопку

Символ снегового режима отличается в зависимости от производителя, но остается легко узнаваемым.

  • Простая снежинка в Volkswagen.
  • Снежинка с автомобилем в Peugeot.
  • Надпись "Снег" со снежинкой и машиной на Hyundai.

Чтобы активировать эту функцию, обычно достаточно нажать специальную кнопку или установить диск на соответствующий символ.

Этот режим особенно полезен для автомобилей, оборудованных автоматическими трансмиссиями, менее приспособленными для езды по снегу, чем механические коробки передач.

Ранее мы писали, как предотвратить налипание снега в колесных арках авто. Также эксперты объяснили, как зимой содержать фары автомобиля в абсолютной чистоте.

дороги авто снег зима автомобиль безопасность

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