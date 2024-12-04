Де в авто знаходиться чарівна кнопка для безпечної їзди по снігу

Їзда по снігу. Фото: lesschwab.com

Сніг може перетворити звичайну поїздку на справжній виклик для автомобілістів. Втім, багато сучасних транспортних засобів мають маловідому функцію, яка значно полегшує їзду по засніжених дорогах.

Про це написав l'automobiliste.

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Режим "Сніг"

Ця функція, яка все частіше присутня в автомобілях, обладнаних автоматичними коробками передач. Вона призначена для полегшення їзди по слизькій поверхні.

Переваги снігового режиму

Рух на другій передачі для зменшення ковзання.

Регулювання налаштувань трансмісії для поступового прискорення.

Зниження потужності двигуна, щоб уникнути заносу.

Як активувати кнопку

Символ снігового режиму відрізняється залежно від виробника, але залишається легко впізнаваним.

Проста сніжинка у Volkswagen.

Сніжинка з автомобілем в Peugeot.

Напис "Сніг" зі сніжинкою та машиною на Hyundai.

Щоб активувати цю функцію, зазвичай достатньо натиснути спеціальну кнопку або встановити диск на відповідний символ.

Цей режим особливо корисний для автомобілів, обладнаних автоматичними трансмісіями, які менш пристосовані для їзди по снігу, ніж механічні коробки передач.

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