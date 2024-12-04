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Чарівна кнопка для їзди по снігу — де її шукати в авто

4 грудня 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Де в авто знаходиться чарівна кнопка для безпечної їзди по снігу
Їзда по снігу. Фото: lesschwab.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Сніг може перетворити звичайну поїздку на справжній виклик для автомобілістів. Втім, багато сучасних транспортних засобів мають маловідому функцію, яка значно полегшує їзду по засніжених дорогах.

Про це написав l'automobiliste.

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Режим "Сніг"

Ця функція, яка все частіше присутня в автомобілях, обладнаних автоматичними коробками передач. Вона призначена для полегшення їзди по слизькій поверхні. 

Переваги снігового режиму

  • Рух на другій передачі для зменшення ковзання.
  • Регулювання налаштувань трансмісії для поступового прискорення.
  • Зниження потужності двигуна, щоб уникнути заносу.

Як активувати кнопку

Символ снігового режиму відрізняється залежно від виробника, але залишається легко впізнаваним.

  • Проста сніжинка у Volkswagen.
  • Сніжинка з автомобілем в Peugeot.
  • Напис "Сніг" зі сніжинкою та машиною на Hyundai.

Щоб активувати цю функцію, зазвичай достатньо натиснути спеціальну кнопку або встановити диск на відповідний символ.

Цей режим особливо корисний для автомобілів, обладнаних автоматичними трансмісіями, які менш пристосовані для їзди по снігу, ніж механічні коробки передач.

Раніше ми писали, як запобігти налипанню снігу в колісних арках авто. Також експерти пояснили, як взимку тримати фари автомобіля в абсолютній чистоті.

дороги авто сніг зима автомобіль безпека

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