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Як швидко очистити авто від снігу — поради та рекомендації

11 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як швидко та просто очистити авто від снігу — покрокова інструкція
Очищення авто від снігу. Фото: firestonecompleteautocare.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Зимова погода може стати справжнім випробуванням для водіїв, особливо коли йдеться про очищення автомобіля від снігу. Втім, ця процедура може бути досить швидкою та ефективною, якщо використовувати правильні методи та інструменти.

Ось кілька надійних способів безпечно прибрати сніг з машини.

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  • Використання інструментів

Найкращий спосіб почати очищення — використовувати спеціальний інструмент. Снігоприбиральники та пластикові лопати підійдуть для очищення великої кількості снігу. Уникайте металевих предметів, щоб не пошкодити лакофарбове покриття.

  • Щітка для автомобіля

Використовуйте щітку з довгими щетинками для видалення снігу зі складних ділянок, таких як дахи та бокові стінки авто. Це допоможе уникнути пошкодження скла.

  • Розморожувач

У зимових умовах може виникнути необхідність швидкого розморожування скла. Заздалегідь підготуйте склоочисник або спеціальний розморожувач, щоб не витрачати зайвий час на очищення.

  • Очищення даху

Почніть з даху автомобіля, щоб сніг не зсувався вниз під час роботи з боковими частинами. Займайтеся очищенням даху, використовуючи щітку або снігоприбиральник, знімаючи сніг вузькими смугами, щоб уникнути  його накопичення на склі.

  • Вікна та дзеркала

Після очищення даху, приділіть увагу вікнам та дзеркалам. Використовуйте скребок для льоду, щоб прибрати лід, а потім обробіть вікна розморожувачем або склоочисником. Шкребок не підходить для лобового скла. Як його почистити, ми докладно писали раніше. Переконайтеся, що у вас є хороша видимість перед виїздом.

  • Бокові двері та капот

На бокових дверях та капоті сніг накопичується швидко, тому очищайте їх останніми. Витирайте сніг, намагаючись не запустити його всередину автомобіля.

  • Шини та автомобільні колеса

Під час очищення снігу навколо шин, ви зможете уникнути ковзання та проблем з виїздом. Переконайтеся, що нічого не застрягло між колесами.

  • Додаткові поради
  1. Завжди потрібно чистити автомобіль перед виїздом. Це важливо для безпеки вас та інших учасників дорожнього руху.
  2. Не скидайте сніг на проїзну частину. Це може створити небезпеку для інших водіїв.
  3. Плануйте поїздки. Очищення автомобіля може зайняти певний час, особливо якщо снігу багато.

Раніше ми писали, як запобігти налипанню снігу в колісних арках авто. Також експерти пояснили, де в автомобілі знаходиться чарівна кнопка, яка допомагає під час їзди по снігу.

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