Жирное пятно на сиденье авто: как его легко удалить

Как легко удалить жирное пятно с сиденья авто
Важнейший фактор успешного удаления жирного пятна с сиденья машины — скорость действия. Чем дольше жидкость проникает в ткань или кожу обивки, тем сложнее ее вывести. Нужны: пластиковый скребок, чистая тряпка, пищевая сода, щетка и автомобильный пылесос.
Удаление излишка
Первым делом нужно аккуратно соскрести как можно больше лишнего жира и масла с места загрязнения. Используйте для этого пластиковый скребок, стараясь не размазать масло по чистой обивке.
Промокание пятна
Далее, возьмите чистую тряпку и начните промокать участок пятна. Критически важно не тереть и не растирать пятно, так как это только приведет к большим повреждениям. Промакивайте, стараясь забрать как можно больше масла.
Применение абсорбента
После удаления излишка и промокания, покройте загрязненный участок пищевой содой. Сода является отличным абсорбентом и впитает остатки масла. Оставьте соду на пятне минимум на 15 минут, чтобы обеспечить максимальное впитывание.
Финальная очистка
С помощью зубной или небольшой щетки осторожно почистите участок, двигая щеткой вперед-назад. Это поможет поднять масляные частицы, проникшие глубоко в обивку. Наконец, возьмите пылесос и уберите соду.
Если пятно все еще заметно, повторите процесс, добавив свежую порцию пищевой соды.
