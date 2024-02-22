Как правильно пользоваться подогревом сидений в машине, чтобы не повредить здоровью

Большинство пользуется подогревом сидений в авто неправильно — как нужно делать
В холодное время года подогрев сидений в автомобиле создает дополнительный комфорт для водителя и пассажиров. К сожалению, большинство автовладельцев использовать эту функцию совершенно неправильно.
Об этом написала "Твоя машина".
Не пользуйтесь подогревом длительное время
Подогрев сидений предназначен для обеспечения комфортной температуры на короткое время, чтобы согреть сиденье в течение 10-15 минут. Длительное воздействие высоких температур может привести к перегреву организма человека и даже ожогам.
Умеренный режим подогрева
Часто в автомобилях предлагают несколько уровней подогрева сидений. Начинайте с самого низкого и увеличивайте температуру только при необходимости. Следует избегать максимального уровня подогрева людям с чувствительной кожей или проблемами с кровообращением.
Не включайте подогрев при высокой влажности
Если сиденье или одежда сильно намокли, использование подогрева сидений может усилить чувство холода и увеличить риск переохлаждения. Сначала сиденья и одежда должны высохнуть.
Осторожно во время беременности
Длительное влияние высокой температуры на область живота беременной женщины опасно для здоровья ребенка.
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