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Большинство пользуется подогревом сидений в авто неправильно — как нужно делать

22 февраля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как правильно пользоваться подогревом сидений в машине, чтобы не повредить здоровью
Подогревом сидений не стоит злоупотреблять. Фото: ebay.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В холодное время года подогрев сидений в автомобиле создает дополнительный комфорт для водителя и пассажиров. К сожалению, большинство автовладельцев использовать эту функцию совершенно неправильно.

Об этом написала "Твоя машина".

Не пользуйтесь подогревом длительное время

Подогрев сидений предназначен для обеспечения комфортной температуры на короткое время, чтобы согреть сиденье в течение 10-15 минут. Длительное воздействие высоких температур может привести к перегреву организма человека и даже ожогам.

Умеренный режим подогрева

Часто в автомобилях предлагают несколько уровней подогрева сидений. Начинайте с самого низкого и увеличивайте температуру только при необходимости. Следует избегать максимального уровня подогрева людям с чувствительной кожей или проблемами с кровообращением.

Не включайте подогрев при высокой влажности

Если сиденье или одежда сильно намокли, использование подогрева сидений может усилить чувство холода и увеличить риск переохлаждения. Сначала сиденья и одежда должны высохнуть.

Осторожно во время беременности

Длительное влияние высокой температуры на область живота беременной женщины опасно для здоровья ребенка.

Ранее мы писали о пяти неочевидных причинах, по которым автомобиль резко увеличивает потребление бензина. Также рассказывали, почему следует поменять все четыре шины на авто, если повреждена только одна.

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