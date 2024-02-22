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Більшість користуються підігрівом сидінь в авто неправильно — як потрібно діяти

22 лютого 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як правильно користуватися підігрівом сидінь в машині, щоб не зашкодити здоров'ю
Підігрівом сидінь не варто зловживати. Фото: ebay.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В холодну пору року підігрів сидінь в автомобілі створює додатковий комфорт для водія та пасажирів. На жаль, більшість автовласників використовувати цю функцію геть неправильно.

Про це написала "Твоя машина".

Не користуйтеся підігрівом тривалий час

Підігрів сидінь призначений для забезпечення комфортної температури на короткий час, щоб зігріти сидіння протягом 10-15 хвилин. Тривалий вплив високих температур може призвести до перегріву організму людини й навіть опіків.

Помірний режим підігріву

Часто в автомобілях пропонують кілька рівнів підігріву сидінь. Починайте з найнижчого та збільшуйте температуру лише за потреби. Варто уникати максимального рівня підігріву людям з чутливою шкірою або проблемами з кровообігом.

Не вмикайте підігрів за високої вологості

Якщо сидіння або одяг сильно намокли, використання підігріву сидінь може посилити відчуття холоду та збільшити ризик переохолодження. Спочатку сидіння та одяг мають висохнути.

Обережно під час вагітності

Тривалий вплив високої температури на область живота вагітної жінки небезпечний для здоров’я дитини.

Раніше ми писали про п'ять неочевидних причин, через які автомобіль різко збільшує споживання бензину. Також розповідали, чому варто поміняти усі чотири шини на авто, якщо пошкоджена лише одна.

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