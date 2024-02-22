Як правильно користуватися підігрівом сидінь в машині, щоб не зашкодити здоров'ю

Підігрівом сидінь не варто зловживати. Фото: ebay.com

В холодну пору року підігрів сидінь в автомобілі створює додатковий комфорт для водія та пасажирів. На жаль, більшість автовласників використовувати цю функцію геть неправильно.

Про це написала "Твоя машина".

Не користуйтеся підігрівом тривалий час

Підігрів сидінь призначений для забезпечення комфортної температури на короткий час, щоб зігріти сидіння протягом 10-15 хвилин. Тривалий вплив високих температур може призвести до перегріву організму людини й навіть опіків.

Помірний режим підігріву

Часто в автомобілях пропонують кілька рівнів підігріву сидінь. Починайте з найнижчого та збільшуйте температуру лише за потреби. Варто уникати максимального рівня підігріву людям з чутливою шкірою або проблемами з кровообігом.

Не вмикайте підігрів за високої вологості

Якщо сидіння або одяг сильно намокли, використання підігріву сидінь може посилити відчуття холоду та збільшити ризик переохолодження. Спочатку сидіння та одяг мають висохнути.

Обережно під час вагітності

Тривалий вплив високої температури на область живота вагітної жінки небезпечний для здоров’я дитини.

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