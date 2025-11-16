Відео
Як легко видалити жирну пляму з сидіння авто

Як легко видалити жирну пляму з сидіння авто

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 09:35
Оновлено: 20:20
Жирна пляма на сидінні авто: як її легко видалити
Чистка сидіння. Фото: armandhammer.com

Найважливіший фактор успішного видалення жирної плями з сидіння машини — швидкість дії. Чим довше рідина проникає у тканину або шкіру оббивки, тим складніше її вивести. Потрібні: пластиковий скребок, чиста ганчірка, харчова сода, щітка та автомобільний пилотяг.

Про це написав Slash Gear.

Видалення надлишку

Насамперед потрібно акуратно зішкребти якомога більше зайвого жиру та олії з місця забруднення. Використовуйте для цього пластиковий скребок, намагаючись не розмазати олію по чистій оббивці.

Промокання плями

Далі, візьміть чисту ганчірку й почніть промокати ділянку плями. Критично важливо не терти та не розтирати пляму, позаяк це лише спричинить більше пошкоджень. Промокайте, намагаючись забрати якомога більше олії.

Застосування абсорбенту

Після видалення надлишку та промокання, покрийте забруднену ділянку харчовою содою. Сода є чудовим абсорбентом й вбере залишки олії. Залиште соду на плямі мінімум на 15 хвилин, щоб забезпечити максимальне поглинання.

Фінальне очищення

За допомогою зубної або невеликої щітки обережно почистіть ділянку, рухаючи щіткою вперед-назад. Це допоможе підняти олійні частки, що проникли глибоко в оббивку. Нарешті, візьміть пилотяг та приберіть соду.

Якщо пляма все ще помітна, повторіть процес, додавши свіжу порцію харчової соди.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
