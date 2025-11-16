Жирна пляма на сидінні авто: як її легко видалити

Як легко видалити жирну пляму з сидіння авто
Найважливіший фактор успішного видалення жирної плями з сидіння машини — швидкість дії. Чим довше рідина проникає у тканину або шкіру оббивки, тим складніше її вивести. Потрібні: пластиковий скребок, чиста ганчірка, харчова сода, щітка та автомобільний пилотяг.
Про це написав Slash Gear.
Видалення надлишку
Насамперед потрібно акуратно зішкребти якомога більше зайвого жиру та олії з місця забруднення. Використовуйте для цього пластиковий скребок, намагаючись не розмазати олію по чистій оббивці.
Промокання плями
Далі, візьміть чисту ганчірку й почніть промокати ділянку плями. Критично важливо не терти та не розтирати пляму, позаяк це лише спричинить більше пошкоджень. Промокайте, намагаючись забрати якомога більше олії.
Також читайте:
Як швидко видалити жувальну гумку з сидіння авт
Більшість користуються підігрівом сидінь в авто неправильно: як потрібно діяти
Як правильно доглядати за шкіряним салоном автомобіля
Застосування абсорбенту
Після видалення надлишку та промокання, покрийте забруднену ділянку харчовою содою. Сода є чудовим абсорбентом й вбере залишки олії. Залиште соду на плямі мінімум на 15 хвилин, щоб забезпечити максимальне поглинання.
Фінальне очищення
За допомогою зубної або невеликої щітки обережно почистіть ділянку, рухаючи щіткою вперед-назад. Це допоможе підняти олійні частки, що проникли глибоко в оббивку. Нарешті, візьміть пилотяг та приберіть соду.
Якщо пляма все ще помітна, повторіть процес, додавши свіжу порцію харчової соди.
Читайте Новини.LIVE!