Як видалити плями з сидіння авто без слідів народним методом

Боротьба з плямами на сидінні. Фото: pandahub.com

Плями на сидіннях автомобіля можуть стати проблемою для водія. Але не варто витрачати гроші на дорогі хімічні засоби — ефективний домашній розчин можна приготувати самостійно.

Про це написав Telegrafi.

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Необхідні інгредієнти

Для створення очисного засобу змішайте у рівних частинах три складники:

засіб для миття посуду;

світлий оцет;

газовану воду.

Цей простий, але потужний розчин допоможе позбутися більшості плям, не пошкоджуючи матеріал сидінь.

Фото: hgtv.com

Спосіб чищення

Після того як змішали інгредієнти, перелийте отриману суміш у пульверизатор. Це дозволить зручніше наносити засіб на забруднені ділянки. Розбризкайте склад на плями та залиште на 10-15 хвилин, щоб він міг вбратися та розчинити бруд.

Після закінчення цього часу візьміть щільну м’яку щітку та акуратно потріть забруднені місця. Це допоможе видалити глибокі плями, які можуть бути затягнуті в тканину. Після обробки забруднення зникнуть, а сидіння знову стануть чистими.

Цей простий метод дозволяє ефективно позбутися плям без великих витрат та зусиль.

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