Как удалить пятна с сиденья авто без следов народным методом

Борьба с пятнами на сиденье. Фото: pandahub.com

Пятна на сиденьях автомобиля могут стать проблемой для водителя. Но не стоит тратить деньги на дорогие химические средства — эффективный домашний раствор можно приготовить самостоятельно.

Об этом написал Telegrafi.

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Необходимые ингредиенты

Для создания очищающего средства смешайте в равных частях три составляющих:

средство для мытья посуды;

светлый уксус;

газированную воду.

Этот простой, но мощный раствор поможет избавиться от большинства пятен, не повреждая материал сидений.

Фото: hgtv.com

Способ чистки

После того как смешали ингредиенты, перелейте полученную смесь в пульверизатор. Это позволит удобнее наносить средство на загрязненные участки. Разбрызгайте состав на пятна и оставьте на 10-15 минут, чтобы он мог впитаться и растворить грязь.

После истечения этого времени возьмите плотную мягкую щетку и аккуратно потрите загрязненные места. Это поможет удалить глубокие пятна, которые могут быть затянуты в ткань. После обработки загрязнения исчезнут, а сиденья снова станут чистыми.

Этот простой метод позволяет эффективно избавиться от пятен без больших затрат и усилий.

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