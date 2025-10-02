Видео
Как долго служат тормозные диски в автомобиле

Дата публикации 2 октября 2025 06:00
Срок службы тормозных дисков в авто: когда менять, можно ли восстановить
Замена тормозного диска. Фото: autonationmobileservice.com

Срок годности тормозных дисков зависит от стиля водителя и типа автомобиля. Тем, кто преимущественно ездят по шоссе, диски прослужат до 96 000 км. Агрессивное вождение, наоборот, может потребовать замены примерно после 32 000 км.

Об этом сообщил Jalopnik.

Роль тормозных колодок

Большинство дисков сделаны из прочной стали, но новые автомобили часто используют более тонкий материал для уменьшения веса, что может повлиять на долговечность.

Регулярная замена тормозных колодок, обычно в диапазоне от 56 000 до 129 000 км, помогает продлить жизнь дисков. Пренебрежение заменой изношенных колодок является основной причиной повреждения дисков.

Хотя эксперты советуют менять диски вместе с колодками для максимальной безопасности (особенно для высокопроизводительных авто), для среднестатистических машин, например, Toyota Corolla или Honda CR-V, старые диски можно оставить, если они в хорошем состоянии: поверхность гладкая, без глубоких канавок, а толщина не ниже минимально допустимой отметки.

Восстановление поверхности дисков дешевле, чем покупка новых, но возможно только, если толщина диска выше минимально допустимого уровня.

Признаки неисправности дисков

  • Вибрация или пульсация во время торможения.
  • Видимые канавки, чрезмерная ржавчина или коррозия.
  • Синеватые пятна перегрева на поверхности.
  • Плохая тормозная эффективность, неприятный скрежет или скрип.
  • Шатание руля при торможении.

Регулярно проверяйте тормоза, особенно толщину колодок, например, во время каждой замены масла на СТО, чтобы избежать преждевременного повреждения дисков.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
