Головна Авто Як довго служать гальмівні диски в автомобілі

Як довго служать гальмівні диски в автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 06:00
Термін служби гальмівних дисків в авто: коли міняти, чи можна відновити
Заміна гальмівного диску. Фото: autonationmobileservice.com

Термін придатності гальмівних дисків залежить від стилю водія та типу автомобіля. Тим, хто переважно їздять по шосе, диски прослужать до 96 000 км. Агресивне водіння, навпаки, може вимагати заміни приблизно після 32 000 км.

Про це повідомив Jalopnik.

Читайте також:

Роль гальмівних колодок

Більшість дисків зроблені з міцної сталі, але новіші автомобілі часто використовують тонший матеріал для зменшення ваги, що може вплинути на довговічність.

Регулярна заміна гальмівних колодок, зазвичай в діапазоні від 56 000 до 129 000 км, допомагає продовжити життя дисків. Нехтування заміною зношених колодок є основною причиною пошкодження дисків.

Хоча експерти радять міняти диски разом з колодками для максимальної безпеки (особливо для високопродуктивних авто), для середньостатистичних машин, наприклад, Toyota Corolla чи Honda CR-V, старі диски можна залишити, якщо вони у хорошому стані: поверхня гладка, без глибоких канавок, а товщина не нижча за мінімально допустиму позначку.

Відновлення поверхні дисків дешевше, ніж купівля нових, але можливе лише, якщо товщина диска вища за мінімально допустимий рівень.

Також читайте:

Коли антиблокувальна система гальм може спровокувати ДТП

Раптово відмовили гальма під час руху: що робити

Чи варто одночасно міняти усі чотири гальмівні колодки

Ознаки несправності дисків

  • Вібрація або пульсація під час гальмування.
  • Видимі канавки, надмірна іржа чи корозія.
  • Синюваті плями перегріву на поверхні.
  • Погана гальмівна ефективність, неприємний скрегіт чи скрип.
  • Хитання керма при гальмуванні.

Регулярно перевіряйте гальма, особливо товщину колодок, наприклад, під час кожної заміни оливи на СТО, щоб уникнути передчасного пошкодження дисків.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
