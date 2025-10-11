Авто с роботизированной коробкой передач: как его буксировать

Авто перед эвакуацией. Фото: bungalo.com.ua

Буксировка автомобиля с роботизированной коробкой передач требует особого подхода, так как это сложный узел, чувствительный к ошибкам. Это главное правило, которое стоит помнить владельцам таких авто.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Одно сцепление

По своей сути, робот — это механическая коробка, где сцеплением и переключениями управляет электроника через сервоприводы. Существуют два основных типа таких трансмиссий: простая с одним сцеплением и высокотехнологичная с двумя сцеплениями. Именно от этого типа напрямую зависят правила безопасной буксировки.

Для машин с роботом с одним сцеплением алгоритм действий похож на буксировку автомобиля с механической КПП: достаточно перевести селектор в нейтральное положение.

"При заглушенном двигателе перестанут работать усилители руля и тормозов, поэтому для безопасности лучше использовать жесткую сцепку", — подчеркнул Чаленко.

Два сцепления

Для коробок с двумя сцеплениями ситуация значительно сложнее. Их механизмы часто смазываются под давлением, которое создает помпа, работающая от двигателя. Если двигатель заглушен, смазка не подается, и буксировка даже на нейтрали приводит к перегреву и критическому износу элементов.

В таком режиме допустима только транспортировка на короткие расстояния (обычно до 50 км). Если же двигатель включен, лимит выше, но точные цифры всегда нужно проверять в инструкции к конкретной модели автомобиля.

"Важно помнить, что некоторые производители запрещают буксировку своих моделей с роботом традиционными способами, разрешая только полную погрузку на эвакуатор", — подытожил эксперт.