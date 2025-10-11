Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как буксировать авто с роботизированной коробкой передач

Как буксировать авто с роботизированной коробкой передач

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 09:35
Авто с роботизированной коробкой передач: как его буксировать
Авто перед эвакуацией. Фото: bungalo.com.ua

Буксировка автомобиля с роботизированной коробкой передач требует особого подхода, так как это сложный узел, чувствительный к ошибкам. Это главное правило, которое стоит помнить владельцам таких авто.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Реклама
Читайте также:

Одно сцепление

По своей сути, робот — это механическая коробка, где сцеплением и переключениями управляет электроника через сервоприводы. Существуют два основных типа таких трансмиссий: простая с одним сцеплением и высокотехнологичная с двумя сцеплениями. Именно от этого типа напрямую зависят правила безопасной буксировки.

Для машин с роботом с одним сцеплением алгоритм действий похож на буксировку автомобиля с механической КПП: достаточно перевести селектор в нейтральное положение.

"При заглушенном двигателе перестанут работать усилители руля и тормозов, поэтому для безопасности лучше использовать жесткую сцепку", — подчеркнул Чаленко.

Также читайте:

Какая роботизированная коробка передач в авто лучше: сухая или мокрая

Самая проблемная коробка передач автомобилей Hyundai и Kia

Как часто ломаются вариаторные коробки передач Toyota

Два сцепления

Для коробок с двумя сцеплениями ситуация значительно сложнее. Их механизмы часто смазываются под давлением, которое создает помпа, работающая от двигателя. Если двигатель заглушен, смазка не подается, и буксировка даже на нейтрали приводит к перегреву и критическому износу элементов.

В таком режиме допустима только транспортировка на короткие расстояния (обычно до 50 км). Если же двигатель включен, лимит выше, но точные цифры всегда нужно проверять в инструкции к конкретной модели автомобиля.

"Важно помнить, что некоторые производители запрещают буксировку своих моделей с роботом традиционными способами, разрешая только полную погрузку на эвакуатор", — подытожил эксперт.

робот авто проблемы советы автомобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации