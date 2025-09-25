Видео
Главная Авто Какая роботизированная коробка передач лучше — сухая или мокрая

Какая роботизированная коробка передач лучше — сухая или мокрая

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 06:00
Сухая или мокрая роботизированная коробка передач: какая лучше
Роботизированная коробка передач. Фото: wikimedia.org

На рынке часто встречаются автомобили с роботизированными коробками передач, которые выпускаются с сухим или мокрым сцеплениями. Выбор между ними зависит от стиля вождения и условий эксплуатации.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Сухое сцепление

Сухое сцепление является простым, легким и дешевым в производстве. Оно обеспечивает более высокую топливную экономичность благодаря отсутствию масляной ванны, которая создает сопротивление. Однако этот тип коробки предназначен для автомобилей с меньшим крутящим моментом (обычно до 250 Нм) и подвержен перегреву, особенно в условиях городских пробок, что ускоряет износ.

"Такие работы используют сухое трение между дисками. Это решение позволяет обеспечить максимальную скорость при переключении передач в преселективной конструкции, а также простоту обслуживания и ремонта. Из минусов — меньший ресурс и ограниченный крутящий момент", — отметил Александр Чаленко.

Мокрое сцепление

Мокрое сцепление использует масляную ванну для охлаждения дисков, что значительно повышает их надежность и ресурс. Это позволяет коробке работать с высоким крутящим моментом и выдерживать большие нагрузки, что делает ее хорошим выбором для мощных автомобилей. Однако она дороже в обслуживании (требует регулярной замены масла) и менее экономична, чем сухой вариант.

"Мокрая коробка предусматривает работу фрикционов в жидкости, что обеспечивает работу с более мощными моторами и более плавное переключение передач. Также уменьшается износ компонентов сцеплений благодаря их лучшему охлаждению", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, для спокойной езды по городу автомобиль с сухой роботизированной коробкой будет хорошим выбором. Для динамичной езды или для авто с мощным двигателем, лучше выбрать мокрый вариант.

ремонт авто проблемы советы автомобиль водители
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
