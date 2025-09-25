Відео
Яка роботизована коробка передач в авто краща — суха чи мокра

Дата публікації: 25 вересня 2025 06:00
Суха або мокра роботизована коробка передач в авто: яка краща
Роботизована коробка передач. Фото: wikimedia.org

На ринку часто зустрічаються автомобілі з роботизованими коробками передач, які випускаються з сухим або мокрим зчепленнями. Вибір між ними залежить від стилю водіння та умов експлуатації.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Сухе зчеплення

Сухе зчеплення є простішим, легшим та дешевшим у виробництві. Воно забезпечує вищу паливну економічність завдяки відсутності масляної ванни, яка створює опір. Однак цей тип коробки призначений для автомобілів з меншим крутним моментом (зазвичай до 250 Нм) та схильний до перегріву, особливо в умовах міських заторів, що пришвидшує зношування.

"Такі роботи використовують сухе тертя між дисками. Це рішення дозволяє забезпечити максимальну швидкість при перемиканні передач у преселективній конструкції, а також простоту обслуговування та ремонту. З мінусів — менший ресурс та обмежений крутний момент", — зазначив Олександр Чаленко.

Мокре зчеплення

Мокре зчеплення використовує масляну ванну для охолодження дисків, що значно підвищує їхню надійність та ресурс. Це дозволяє коробці працювати з високим крутним моментом та витримувати великі навантаження, що робить її гарним вибором для потужних автомобілів. Проте вона дорожча в обслуговуванні (потребує регулярної заміни оливи) та менш економічна, ніж сухий варіант.

"Мокра коробка передбачає роботу фрикціонів в рідині, що забезпечує роботу з потужнішими моторами та плавніше перемикання передач. Також зменшується знос компонентів зчеплень завдяки їхньому кращому охолодженню", — підкреслив експерт.

Таким чином, для спокійної їзди містом автомобіль з сухою роботизованою коробкою буде гарним вибором. Для динамічної їзди або для авто з потужним двигуном, краще обрати мокрий варіант.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
