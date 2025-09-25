Суха або мокра роботизована коробка передач в авто: яка краща

Роботизована коробка передач. Фото: wikimedia.org

На ринку часто зустрічаються автомобілі з роботизованими коробками передач, які випускаються з сухим або мокрим зчепленнями. Вибір між ними залежить від стилю водіння та умов експлуатації.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Реклама

Читайте також:

Сухе зчеплення

Сухе зчеплення є простішим, легшим та дешевшим у виробництві. Воно забезпечує вищу паливну економічність завдяки відсутності масляної ванни, яка створює опір. Однак цей тип коробки призначений для автомобілів з меншим крутним моментом (зазвичай до 250 Нм) та схильний до перегріву, особливо в умовах міських заторів, що пришвидшує зношування.

"Такі роботи використовують сухе тертя між дисками. Це рішення дозволяє забезпечити максимальну швидкість при перемиканні передач у преселективній конструкції, а також простоту обслуговування та ремонту. З мінусів — менший ресурс та обмежений крутний момент", — зазначив Олександр Чаленко.

Також читайте:

Найнадійніші автоматичні коробки передач на вживаних машинах

Як часто ламаються варіаторні коробки передач Toyota

Коли механічна коробка передач авто краща за автоматичну

Мокре зчеплення

Мокре зчеплення використовує масляну ванну для охолодження дисків, що значно підвищує їхню надійність та ресурс. Це дозволяє коробці працювати з високим крутним моментом та витримувати великі навантаження, що робить її гарним вибором для потужних автомобілів. Проте вона дорожча в обслуговуванні (потребує регулярної заміни оливи) та менш економічна, ніж сухий варіант.

"Мокра коробка передбачає роботу фрикціонів в рідині, що забезпечує роботу з потужнішими моторами та плавніше перемикання передач. Також зменшується знос компонентів зчеплень завдяки їхньому кращому охолодженню", — підкреслив експерт.

Таким чином, для спокійної їзди містом автомобіль з сухою роботизованою коробкою буде гарним вибором. Для динамічної їзди або для авто з потужним двигуном, краще обрати мокрий варіант.