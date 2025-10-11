Відео
Як буксирувати авто з роботизованою коробкою передач

Дата публікації: 11 жовтня 2025 09:35
Авто з роботизованою коробкою передач: як його буксувати
Авто перед евакуацією. Фото: bungalo.com.ua

Буксирування автомобіля з роботизованою коробкою передач вимагає особливого підходу, позаяк це складний вузол, чутливий до помилок. Це головне правило, яке варто пам'ятати власникам таких авто.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Два зчеплення

Для коробок з двома зчепленнями ситуація значно складніша. Їхні механізми часто змащуються під тиском, який створює помпа, що працює від двигуна. Якщо двигун заглушений, мастило не подається, й буксирування навіть на нейтралі призводить до перегріву та критичного зносу елементів.

У такому режимі допустиме лише транспортування на короткі відстані (зазвичай до 50 км). Якщо ж двигун увімкнений, ліміт вищий, але точні цифри завжди потрібно перевіряти в інструкції до конкретної моделі автомобіля.

"Важливо пам’ятати, що деякі виробники забороняють буксирування своїх моделей з роботом традиційними способами, дозволяючи тільки повне завантаження на евакуатор", — підсумував експерт.

робот авто проблеми поради автомобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
