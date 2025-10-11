Авто з роботизованою коробкою передач: як його буксувати

Авто перед евакуацією. Фото: bungalo.com.ua

Буксирування автомобіля з роботизованою коробкою передач вимагає особливого підходу, позаяк це складний вузол, чутливий до помилок. Це головне правило, яке варто пам'ятати власникам таких авто.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Реклама

Читайте також:

Одне зчеплення

За своєю суттю робот — це механічна коробка, де зчепленням та перемиканнями керує електроніка через сервоприводи. Існують два основних типи таких трансмісій: простіша з одним зчепленням та високотехнологічна з двома зчепленнями. Саме від цього типу безпосередньо залежать правила безпечного буксирування.

Для машин з роботом з одним зчепленням алгоритм дій схожий на буксирування автомобіля з механічною КПП: достатньо перевести селектор в нейтральне положення.

"При заглушеному двигуні перестануть працювати підсилювачі керма та гальм, тому для безпеки краще використовувати жорстку зчіпку", — підкреслив Чаленко.

Також читайте:

Яка роботизована коробка передач в авто краща: суха чи мокра

Найпроблемніша коробка передач автомобілів Hyundai та Kia

Як часто ламаються варіаторні коробки передач Toyota

Два зчеплення

Для коробок з двома зчепленнями ситуація значно складніша. Їхні механізми часто змащуються під тиском, який створює помпа, що працює від двигуна. Якщо двигун заглушений, мастило не подається, й буксирування навіть на нейтралі призводить до перегріву та критичного зносу елементів.

У такому режимі допустиме лише транспортування на короткі відстані (зазвичай до 50 км). Якщо ж двигун увімкнений, ліміт вищий, але точні цифри завжди потрібно перевіряти в інструкції до конкретної моделі автомобіля.

"Важливо пам’ятати, що деякі виробники забороняють буксирування своїх моделей з роботом традиційними способами, дозволяючи тільки повне завантаження на евакуатор", — підсумував експерт.