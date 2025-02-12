Чому водії вимушені обирати роботи та варіатори замість класичних автоматів

Важіль варіатора. Фото: gobdp.com

Гідромеханічні автоматичні коробки передач тримали лідерство на ринку завдяки своїй довговічності, але тенденції змінюються. Чому починають домінувати роботи та варіатори й що вони пропонують водіям у порівнянні з класичними АКПП.

Про це написав AmperCar.

Читайте також:

Розвиток автомата

Гідромеханічні автоматичні коробки передач пройшли великий шлях від сумнівної репутації до статусу технологічного досягнення.

На початку 2000-х років класичні автоматичні трансмісії вважалися зразком надійності. Особливо в порівнянні з новими та ще недоопрацьованими роботизованими коробками та варіаторами, які або повільно перемикали передачі, або припиняли працювати в складних умовах.

Чому відходить класична АКПП

Сучасні роботи та варіатори стали досконалішими й сьогодні переважна більшість нових авто оснащуються саме такими трансмісіями.

Дешевше виробництво

Компоненти для варіаторів та роботів обходяться виробникам значно дешевше, що безпосередньо впливає на кінцеву вартість автомобіля.

Паливна ефективність

Роботи та варіатори краще заощаджують паливо порівняно з традиційними автоматами.

Вигода виробника

Після реалізації автомобілів значна частина прибутку для виробників приходить від постпродажного обслуговування. В цьому контексті традиційні автоматичні коробки стають менш прибутковими. Наприклад, роботизовані трансмісії вимагають періодичної дорогої заміни двох комплектів зчеплень.

Раніше ми писали, як швидко зламати автоматичну коробку передач в машині. Також експерт пояснив, чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач.