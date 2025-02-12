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Чому роботи та варіатори витісняють з авто класичний автомат

12 лютого 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому водії вимушені обирати роботи та варіатори замість класичних автоматів
Важіль варіатора. Фото: gobdp.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Гідромеханічні автоматичні коробки передач тримали лідерство на ринку завдяки своїй довговічності, але тенденції змінюються. Чому починають домінувати роботи та варіатори й що вони пропонують водіям у порівнянні з класичними АКПП.

Про це написав AmperCar.

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Гідромеханічні автоматичні коробки передач пройшли великий шлях від сумнівної репутації до статусу технологічного досягнення.

На початку 2000-х років класичні автоматичні трансмісії вважалися зразком надійності. Особливо в порівнянні з новими та ще недоопрацьованими роботизованими коробками та варіаторами, які або повільно перемикали передачі, або припиняли працювати в складних умовах.

Чому відходить класична АКПП

Сучасні роботи та варіатори стали досконалішими й сьогодні переважна більшість нових авто оснащуються саме такими трансмісіями.

  • Дешевше виробництво

Компоненти для варіаторів та роботів обходяться виробникам значно дешевше, що безпосередньо впливає на кінцеву вартість автомобіля.

  • Паливна ефективність

Роботи та варіатори краще заощаджують паливо порівняно з традиційними автоматами.

  • Вигода виробника

Після реалізації автомобілів значна частина прибутку для виробників приходить від постпродажного обслуговування. В цьому контексті традиційні автоматичні коробки стають менш прибутковими. Наприклад, роботизовані трансмісії вимагають періодичної дорогої заміни двох комплектів зчеплень.

Раніше ми писали, як швидко зламати автоматичну коробку передач в машині. Також експерт пояснив, чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач.

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