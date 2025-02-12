Почему водители вынуждены выбирать роботы и вариаторы вместо классических автоматов

Почему роботы и вариаторы вытесняют из авто классический автомат
Гидромеханические автоматические коробки передач держали лидерство на рынке благодаря своей долговечности, но тенденции меняются. Почему начинают доминировать роботы и вариаторы и что они предлагают водителям по сравнению с классическими АКПП.
Об этом написал AmperCar.
Развитие автомата
Гидромеханические автоматические коробки передач прошли большой путь от сомнительной репутации до статуса технологического достижения.
В начале 2000-х годов классические автоматические трансмиссии считались образцом надежности. Особенно по сравнению с новыми и еще недоработанными роботизированными коробками и вариаторами, которые либо медленно переключали передачи, либо прекращали работать в сложных условиях.
Почему отходит классическая АКПП
Современные роботы и вариаторы стали более совершенными и сегодня подавляющее большинство новых авто оснащаются именно такими трансмиссиями.
- Более дешевое производство
Компоненты для вариаторов и роботов обходятся производителям значительно дешевле, что напрямую влияет на конечную стоимость автомобиля.
- Топливная эффективность
Роботы и вариаторы лучше экономят топливо по сравнению с традиционными автоматами.
- Выгода производителя
После реализации автомобилей значительная часть прибыли для производителей приходит от послепродажного обслуживания. В этом контексте традиционные автоматические коробки становятся менее прибыльными. Например, роботизированные трансмиссии требуют периодической дорогостоящей замены двух комплектов сцеплений.
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