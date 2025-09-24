Видео
Видео

Главная Авто Гибридные автомобили, которых стоит избегать

Гибридные автомобили, которых стоит избегать

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 06:45
Три гибридных автомобиля, которые стоит обходить стороной
2025 BMW X5 Фото: complexevw440.com

Переход на электромобили идет медленнее, чем ожидалось, но спрос на экономные автомобили растет, что приводит к популярности гибридов. Однако, не все модели одинаково выгодны — трех этих гибридных автомобилей эксперты советуют избегать.

Об этом написал Motor Biscuit.

2025 Ford F-150 Hybrid

2025 Ford F-150 Hybrid
Фото: caranddriver.com

F-150 был одним из первых гибридных пикапов на рынке, но его возраст негативно влияет на эффективность и качество. По оценкам EPA, расход топлива в городе составляет 10,7 л/100 км, а на шоссе - 9,8 л/100 км. Однако, автомобильные журналисты издания Edmunds во время многодневных тестов фиксировали почти постоянный расход на уровне 13,1 л/100 км.

Кроме того, гибридная версия PowerBoost имеет низкий рейтинг надежности. Многие владельцы сообщали о проблемах с аккумулятором, электроникой и кузовом.

2025 Hyundai Tucson Hybrid

2025 Hyundai Tucson Hybrid
Фото: Hyundai

Кроссовер комфортный, современный и эффективный: он потребляет топливо на уровне 6,2 л/100 км. Однако, критикуют его не за это. Водители жалуются на проблемы с двигателем и трансмиссией, хотя Tucson все еще имеет рейтинг надежности выше среднего.

авто Ford BMW советы автомобиль гибрид
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
