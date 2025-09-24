Три гибридных автомобиля, которые стоит обходить стороной

Гибридные автомобили, которых стоит избегать
Переход на электромобили идет медленнее, чем ожидалось, но спрос на экономные автомобили растет, что приводит к популярности гибридов. Однако, не все модели одинаково выгодны — трех этих гибридных автомобилей эксперты советуют избегать.
Об этом написал Motor Biscuit.
2025 BMW X5 Hybrid
Этот подзаряжаемый гибрид стоит 73 800 долларов. За такую цену автомобиль должен полностью оправдывать ожидания. Однако, по оценкам EPA, кроссовер расходует аж 10,7 л топлива на 100 км дороги. Правда, его запас хода только на электротяге составляет около 64 км.
Также читайте:
Почему водители без ума от этого японского гибрида
Лучшие гибридные авто для покупки прямо сейчас
Подержанные гибридные кроссоверы с наименьшим расходом топлива
2025 Ford F-150 Hybrid
F-150 был одним из первых гибридных пикапов на рынке, но его возраст негативно влияет на эффективность и качество. По оценкам EPA, расход топлива в городе составляет 10,7 л/100 км, а на шоссе - 9,8 л/100 км. Однако, автомобильные журналисты издания Edmunds во время многодневных тестов фиксировали почти постоянный расход на уровне 13,1 л/100 км.
Кроме того, гибридная версия PowerBoost имеет низкий рейтинг надежности. Многие владельцы сообщали о проблемах с аккумулятором, электроникой и кузовом.
2025 Hyundai Tucson Hybrid
Кроссовер комфортный, современный и эффективный: он потребляет топливо на уровне 6,2 л/100 км. Однако, критикуют его не за это. Водители жалуются на проблемы с двигателем и трансмиссией, хотя Tucson все еще имеет рейтинг надежности выше среднего.
Читайте Новини.LIVE!