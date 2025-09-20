Водители без ума от этого японского гибрида: говорят цифры

2025 Toyota RAV4 Hybrid Фото: caranddriver.com

Не каждый автомобиль становится хитом мгновенно. История успеха кроссовера Toyota RAV4 — пример последовательного совершенствования, которое привело к мировому признанию. Ключевым моментом стало внедрение гибридного привода, что сделало этот автомобиль настоящим бестселлером.

Об этом сообщил Moto.

Глобальный успех

Гибридная версия, представленная в 2015 году, быстро стала опорой глобальной стратегии электрификации Toyota. За десять лет было продано более 2 500 000 единиц по всему миру.

Самый большой рынок для RAV4 — Северная Америка, где реализовали почти 1 300 000 автомобилей. Европа также демонстрирует высокие показатели — более 635 000 проданных кроссоверов, а в Австралии и Океании — около 230 000.

Этот успех базируется на доверии потребителей к гибридным технологиям Toyota, которые известны своей надежностью и топливной эффективностью. Например, система полного привода RAV4 AWD-i доказывает эффективность электротяги в сложных условиях, а версии Plug-in Hybrid позволяют проезжать значительные расстояния исключительно на электротяге.

Больше инноваций

Шестое поколение RAV4 обещает еще больше технологических инноваций, которые будут отвечать запросам современного рынка.

Обновленные гибриды получат более эффективные трансмиссионные агрегаты. Plug-in Hybrid версия будет оснащена более мощной батареей на 22,7 кВт⋅ч, что позволит преодолевать до 100 км на электротяге. Также появится возможность быстрой зарядки постоянным током до 50 кВт, что значительно сократит время ожидания. Кроме того, ожидается интеграция новой операционной системы ARENE и усовершенствованного пакета помощи водителю Toyota Safety Sense / Toyota-Mate.

Успех RAV4 подтверждает, что гибридные технологии остаются чрезвычайно актуальными, несмотря на рост популярности полностью электрических автомобилей.