Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому водії шаленіють від цього японського гібрида

Чому водії шаленіють від цього японського гібрида

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 15:45
Водії шаленіють від цього японського гібрида: говорять цифри
2025 Toyota RAV4 Hybrid Фото: caranddriver.com

Не кожен автомобіль стає хітом миттєво. Історія успіху кросовера Toyota RAV4 — приклад послідовного вдосконалення, яке привело до світового визнання. Ключовим моментом стало впровадження гібридного приводу, що зробило цей автомобіль справжнім бестселером.

Про це повідомив Moto.

Реклама
Читайте також:

Глобальний успіх

Гібридна версія, представлена у 2015 році, швидко стала опорою глобальної стратегії електрифікації Toyota. За десять років було продано понад 2 500 000 одиниць по всьому світу.

Найбільший ринок для RAV4 — Північна Америка, де реалізували майже 1 300 000 автомобілів. Європа також демонструє високі показники — понад 635 000 проданих кросоверів, а в Австралії та Океанії — близько 230 000.

Цей успіх базується на довірі споживачів до гібридних технологій Toyota, які відомі своєю надійністю та паливною ефективністю. Наприклад, система повного приводу RAV4 AWD-i доводить ефективність електротяги в складних умовах, а версії Plug-in Hybrid дають змогу проїжджати значні відстані виключно на електротязі.

Також читайте:

Пʼять гібридів Toyota з найнижчою витратою пального у 2025 році

Чому варто купити підзарядний гібрид замість електромобіля

Найдоступніший гібридний автомобіль Toyota у 2025 році

Більше інновацій

Шосте покоління RAV4 обіцяє ще більше технологічних інновацій, що відповідатимуть запитам сучасного ринку.

Оновлені гібриди отримають ефективніші трансмісійні агрегати. Plug-in Hybrid версія буде оснащена потужнішою батареєю на 22,7 кВт⋅год, що дозволить долати до 100 км на електротязі. Також з'явиться можливість швидкої зарядки постійним струмом до 50 кВт, що значно скоротить час очікування. Крім того, очікується інтеграція нової операційної системи ARENE та вдосконаленого пакета допомоги водієві Toyota Safety Sense / Toyota-Mate.

Успіх RAV4 підтверджує, що гібридні технології залишаються надзвичайно актуальними, попри зростання популярності повністю електричних автомобілів.

авто автомобіль продаж авто гібрид Toyota статистика
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації