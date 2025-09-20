Водії шаленіють від цього японського гібрида: говорять цифри

2025 Toyota RAV4 Hybrid Фото: caranddriver.com

Не кожен автомобіль стає хітом миттєво. Історія успіху кросовера Toyota RAV4 — приклад послідовного вдосконалення, яке привело до світового визнання. Ключовим моментом стало впровадження гібридного приводу, що зробило цей автомобіль справжнім бестселером.

Про це повідомив Moto.

Реклама

Читайте також:

Глобальний успіх

Гібридна версія, представлена у 2015 році, швидко стала опорою глобальної стратегії електрифікації Toyota. За десять років було продано понад 2 500 000 одиниць по всьому світу.

Найбільший ринок для RAV4 — Північна Америка, де реалізували майже 1 300 000 автомобілів. Європа також демонструє високі показники — понад 635 000 проданих кросоверів, а в Австралії та Океанії — близько 230 000.

Цей успіх базується на довірі споживачів до гібридних технологій Toyota, які відомі своєю надійністю та паливною ефективністю. Наприклад, система повного приводу RAV4 AWD-i доводить ефективність електротяги в складних умовах, а версії Plug-in Hybrid дають змогу проїжджати значні відстані виключно на електротязі.

Також читайте:

Пʼять гібридів Toyota з найнижчою витратою пального у 2025 році

Чому варто купити підзарядний гібрид замість електромобіля

Найдоступніший гібридний автомобіль Toyota у 2025 році

Більше інновацій

Шосте покоління RAV4 обіцяє ще більше технологічних інновацій, що відповідатимуть запитам сучасного ринку.

Оновлені гібриди отримають ефективніші трансмісійні агрегати. Plug-in Hybrid версія буде оснащена потужнішою батареєю на 22,7 кВт⋅год, що дозволить долати до 100 км на електротязі. Також з'явиться можливість швидкої зарядки постійним струмом до 50 кВт, що значно скоротить час очікування. Крім того, очікується інтеграція нової операційної системи ARENE та вдосконаленого пакета допомоги водієві Toyota Safety Sense / Toyota-Mate.

Успіх RAV4 підтверджує, що гібридні технології залишаються надзвичайно актуальними, попри зростання популярності повністю електричних автомобілів.