Три гібридні автомобілі, які варто оминати

2025 BMW X5. Фото: complexevw440.com

Перехід на електромобілі йде повільніше, ніж очікувалося, але попит на економні автомобілі зростає, що призводить до популярності гібридів. Однак, не всі моделі однаково вигідні — ці три гібридні автомобілі експерти радять уникати.

Про це написав Motor Biscuit.

2025 BMW X5 Hybrid

Цей підзарядний гібрид коштує 73 800 доларів. За таку ціну автомобіль повинен повністю виправдовувати очікування. Однак, за оцінками EPA, кросовер витрачає аж 10,7 л пального на 100 км дороги. Щоправда, його запас ходу лише на електротязі становить близько 64 км.

2025 Ford F-150 Hybrid

Фото: caranddriver.com

F-150 був одним з перших гібридних пікапів на ринку, але його вік негативно впливає на ефективність та якість. За оцінками EPA, витрата пального в місті становить 10,7 л/100 км, а на шосе — 9,8 л/100 км. Однак, автомобільні журналісти видання Edmunds під час багатоденних тестів фіксували майже постійну витрату на рівні 13,1 л/100 км.

Крім того, гібридна версія PowerBoost має низький рейтинг надійності. Багато власників повідомляли про проблеми з акумулятором, електронікою та кузовом.

2025 Hyundai Tucson Hybrid

Фото: Hyundai

Кросовер комфортний, сучасний та ефективний: він споживає пальне на рівні 6,2 л/100 км. Проте, критикують його не за це. Водії скаржаться на проблеми з двигуном та трансмісією, хоча Tucson все ще має рейтинг надійності вище середнього.