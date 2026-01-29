Видео
Главная Авто Где запрещено прогревать автомобиль зимой

Где запрещено прогревать автомобиль зимой

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 20:40
Какой штраф за прогрев двигателя автомобиля зимой
Прогрев автомобиля зимой. Фото: today.ua

В большинстве европейских государств практика длительного прогрева двигателя автомобиля зимой ограничена законом. Работа мотора в запаркованном автомобиле обычно разрешена лишь в течение нескольких минут в зависимости от внутренних правил конкретной страны.

Об этом написал Autogeek.

Строгие лимиты

В Швеции, Норвегии и Финляндии, транспортное средство не может стоять с включенным двигателем более двух минут. В Германии зафиксированное нарушение правил прогрева приводит к выписке штрафа в размере 80 евро. Польское законодательство запрещает оставлять заведенное авто без присмотра, а в некоторых городах Европы действуют еще более жесткие локальные ограничения.

Экологическая подоплека

Такие запреты являются частью экологической стратегии, направленной на сокращение углеродного следа и уменьшение выбросов вредных веществ. Холостой режим считается одним из наименее эффективных для бензиновых и дизельных агрегатов, поскольку в этот момент уровень вредных выбросов особенно высок.

Наибольшее негативное влияние ощущается в густонаселенных жилых зонах, поэтому в правилах дорожного движения многих государств отдельно прописан запрет на работу мотора на месте именно в таких районах.

авто штраф штрафы зима автомобиль Мотор двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
